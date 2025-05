Crece la polémica por las dietas en el Senado: los sueldos ya superan los $9 millones brutos

Mientras el foco público estuvo en el giro de los senadores misioneros en la votación de Ficha Limpia, otro tema central volvió a quedar relegado: el debate sobre los millonarios sueldos de los legisladores.

Hoy 00:05

El escándalo por el cambio de postura de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut al votar Ficha Limpia desplazó otra discusión pendiente en el Congreso: las dietas de los senadores nacionales, un tema que lleva más de un año sin resolverse.

En abril de 2024, el Senado había votado a mano alzada –sin registro electrónico– una fórmula de actualización automática de dietas según las paritarias del personal legislativo. Así, con la última suba del 2,7% correspondiente a enero y febrero, los sueldos brutos alcanzaron los $9,2 millones, quedando en $7,6 millones netos tras descuentos.

El oficialismo, liderado por el senador jujeño Ezequiel Atauche, emitió un comunicado antes de la última sesión, en el que manifestó: "Queremos seguir reafirmando nuestro compromiso con la sociedad congelando las dietas, no cobrando el aumento correspondiente". Pero esa postura no logró consenso en la reunión de Labor Parlamentaria.

Algunos senadores, como Luis Juez (PRO), presentaron notas pidiendo no percibir el aumento, pero hasta ahora no se logró una medida conjunta. La vicepresidenta Victoria Villarruel, como presidenta del Senado, no puede actuar sin una decisión del pleno, ya que su rol es administrativo y no legislativo.

En enero, Villarruel congeló por resolución las dietas hasta el 31 de marzo, a pedido de la mayoría de los bloques (excepto Unión por la Patria), con la promesa de retomar el tema. Sin embargo, la discusión de fondo sigue sin concretarse.

También se presentaron proyectos en comisiones para revisar los ingresos de los tres poderes del Estado, impulsados por José Mayans (UxP) y Francisco Paoltroni (exlibertario), pero no hay avances concretos.

Mientras el escándalo por los votos de Misiones sigue generando ruido, el debate sobre los privilegios en el Congreso permanece sin respuesta, y la desconexión con el esfuerzo que hace la sociedad frente a la crisis, se profundiza.