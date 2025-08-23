Delgado se suma a Harlequins de Inglaterra: "Este es un nuevo capítulo en mi carrera"

El santiagueño fue confirmado como nuevo refuerzo del elenco de inglés. Se unirá a su nuevo club una vez finalizado el Rugby Championship 2025.

Hoy 12:57

El rugbier santiagueño Pedro Delgado, de 27 años, fue anunciado como nuevo jugador de Harlequins, equipo que compite en la Premiership Rugby de Inglaterra. El pilar derecho, que viene de destacarse en el Super Rugby Américas con Dogos XV y que ya disputó cinco test matches con Los Pumas, dará un salto importante en su carrera profesional y se sumará al club británico tras el cierre del Rugby Championship 2025.

La noticia se conoció días después de que Harlequins confirmara la llegada de otro argentino y compañero suyo en Dogos XV, Boris Wenger. El entrenador Danny Wilson celebró la incorporación de Delgado y destacó su potencia y experiencia internacional: “Pedro ha adquirido minutos de calidad con Los Pumas y nos dará mayor profundidad en la primera línea. Es un jugador fuerte en las formaciones fijas y dinámico en el juego suelto”, afirmó.

Delgado debutó en Old Lions Rugby Club en 2015, donde jugó durante ocho temporadas antes de su paso a Dogos XV en 2023. En ese mismo año tuvo su primera experiencia en el Super Rugby Américas y, un año después, logró su debut con la Selección Argentina en la histórica victoria ante Sudáfrica en Santiago del Estero. Actualmente, viene de ser titular ante Nueva Zelanda en Córdoba y repetirá presencia en el XV inicial para el partido de este fin de semana.

“Estoy muy orgulloso de unirme a Harlequins. Este es un nuevo capítulo en mi carrera y quiero darlo todo para contribuir a los objetivos del club. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con mis nuevos compañeros y jugar ante la afición”, expresó Delgado.

Con esta incorporación, Harlequins suma potencia y jerarquía en la primera línea, mientras que Pedro Delgado afronta el desafío más importante de su carrera, buscando consolidarse en Europa y seguir creciendo como referente de Los Pumas.