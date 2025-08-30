Neuquén: un colectivo impactó contra el guardarrail y quedó a punto de caer al agua

El accidente ocurrió en un puente de la Ruta 22, donde un colectivo perdió el control y chocó contra el guardarrail. A pesar del peligro, no se registraron víctimas.

Hoy 12:32

Un insólito accidente ocurrió este viernes en la provincia de Neuquén, donde un colectivo de larga distancia que circulaba por la Ruta 22 quedó colgando de un puente luego de que el conductor perdiera el control. Afortunadamente, no hubo heridos.

El hecho se registró sobre el Puente Carretero que une Cipolletti con la capital provincial, cuando el vehículo circulaba en dirección al oeste. Por motivos que se investigan, el chofer impactó contra el separador de carril y estuvo a punto de desbarrancar al deslizarse hacia el lateral derecho del puente.

Según reportaron medios locales, el colectivo de la empresa Vía Bariloche quedó sostenido en la mitad de la formación, aunque pudo ser retenido para que no cayera al vacío. Transeúntes que circulaban en la zona reportaron el siniestro alrededor de las 17:40.

El conductor, un hombre de 44 años oriundo de Misiones, y los 23 pasajeros que viajaban rumbo a Bariloche resultaron ilesos, aunque sí se registraron daños materiales.

De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los neumáticos del colectivo habría presentado un desperfecto, lo que provocó que el chofer perdiera el control del rodado.