Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 AGO 2025 | 27º
X
País

Neuquén: un colectivo impactó contra el guardarrail y quedó a punto de caer al agua

El accidente ocurrió en un puente de la Ruta 22, donde un colectivo perdió el control y chocó contra el guardarrail. A pesar del peligro, no se registraron víctimas.

Hoy 12:32

Un insólito accidente ocurrió este viernes en la provincia de Neuquén, donde un colectivo de larga distancia que circulaba por la Ruta 22 quedó colgando de un puente luego de que el conductor perdiera el control. Afortunadamente, no hubo heridos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró sobre el Puente Carretero que une Cipolletti con la capital provincial, cuando el vehículo circulaba en dirección al oeste. Por motivos que se investigan, el chofer impactó contra el separador de carril y estuvo a punto de desbarrancar al deslizarse hacia el lateral derecho del puente.

Según reportaron medios locales, el colectivo de la empresa Vía Bariloche quedó sostenido en la mitad de la formación, aunque pudo ser retenido para que no cayera al vacío. Transeúntes que circulaban en la zona reportaron el siniestro alrededor de las 17:40.

El conductor, un hombre de 44 años oriundo de Misiones, y los 23 pasajeros que viajaban rumbo a Bariloche resultaron ilesos, aunque sí se registraron daños materiales.

De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los neumáticos del colectivo habría presentado un desperfecto, lo que provocó que el chofer perdiera el control del rodado.

TEMAS Neuquén

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este sábado 30 de agosto en Santiago del Estero: la Tormenta de Santa Rosa llega con lluvias aisladas y vientos del sur
  2. 2. Se conoció el nombre del tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez
  3. 3. Franco Colapinto finalizó 16° en la clasificación del GP de Países Bajos de Fórmula 1
  4. 4. Tensión con Venezuela: un buque lanzamisiles de EE.UU. cruzó el canal de Panamá rumbo al Caribe
  5. 5. Sigue la búsqueda de sujeto que golpeó y quemó con un cuchillo a una abogada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT