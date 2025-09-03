Ingresar
EDESE informó cortes programados para este jueves y viernes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 12:46

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Jueves 4 de septiembre: de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Nueva Francia (barrios 20 Viviendas y San Carlos) y a la localidad de Pampa Muyoj (dpto. Capital); de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de El Arenal (dpto. Jiménez); de 11:00 a 14:00 hs afectando a parte del barrio Colon de la ciudad Capital (comprendido entre Hnos. Wagner, Melvin Jones, Formosa y Colon); de 13:00 a 16:00 hs afectando a la ciudad de Campo Gallo y sus zonas rurales aledañas; de 13:30 a 16:30 hs afectando al barrio Tabla Redonda de la ciudad de La Banda y a las localidades de  San José, El  Polear, San Andrés y Vilmer (dpto. Banda y Robles) y de 14:30 a 17:30 hs afectando a la localidad de Nuevo Líbano (dpto. Banda).

Viernes 5 de septiembre: de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Yanda y El Zanjon (dpto. Capital) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Villa Atamisqui, Mochimo, Los Coroneles y Los Toloza (dpto. Atamisqui).

