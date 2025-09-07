Sportivo Fernández goleó a Unión Santiago y se quedó con la cima de la Zona A

En uno de los duelos claves de la fecha 9, el Albi se impuso por 3 a 1 y ahora es el líder de su grupo a falta de una jornada para que finalice la fase regular del Clausura.

La fecha comenzó el viernes con tres partidos: Banfield 0-0 Yanda, Vélez 5-0 Instituto y Central Argentino 0-0 Mitre.

Hoy, desde las 16, los seis encuentros se jugarán en simultáneo:

Güemes vs. Independiente de Fernández – Zona B

Sportivo Fernández vs. Unión Santiago – Zona A

Atlético Forres vs. Estudiantes – Zona A

Independiente de Beltrán vs. Villa Unión – Zona A

Agua y Energía vs. Unión de Beltrán – Zona B

Comercio vs. Defensores de Forres – Zona B

El capítulo se cerrará el martes 9 a las 16 con el cruce entre Sarmiento de La Banda y Central Córdoba, también con público local.