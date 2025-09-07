Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 SEP 2025 | 23º
X
Somos Deporte

Sportivo Fernández goleó a Unión Santiago y se quedó con la cima de la Zona A

En uno de los duelos claves de la fecha 9, el Albi se impuso por 3 a 1 y ahora es el líder de su grupo a falta de una jornada para que finalice la fase regular del Clausura.

Hoy 18:23

Nota en desarrollo...

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La fecha comenzó el viernes con tres partidos: Banfield 0-0 Yanda, Vélez 5-0 Instituto y Central Argentino 0-0 Mitre.

Hoy, desde las 16, los seis encuentros se jugarán en simultáneo:

  • Güemes vs. Independiente de Fernández (en cancha de Estudiantes, a puertas cerradas) – Zona B
  • Sportivo Fernández vs. Unión Santiago (público local) – Zona A
  • Atlético Forres vs. Estudiantes (público local) – Zona A
  • Independiente de Beltrán vs. Villa Unión (público local) – Zona A
  • Agua y Energía vs. Unión de Beltrán (público local) – Zona B
  • Comercio vs. Defensores de Forres (público local) – Zona B

El capítulo se cerrará el martes 9 a las 16 con el cruce entre Sarmiento de La Banda y Central Córdoba, también con público local.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Unión Santiago Club Sportivo Fernández

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mitre dejó pasar una gran chance: cayó ante Defensores y se aleja del Reducido
  2. 2. Colapinto finalizó 17º en el GP de Italia de Fórmula 1, que tuvo a Max Verstappen como ganador
  3. 3. Canal 7 celebra sus 60 años con un documental especial: "Uniendo Pueblos"
  4. 4. Expectativa por las elecciones legislativas en Buenos Aires: LLA desafía al peronismo en un escenario incierto
  5. 5. La mujer filmada con su amante en un concierto de Coldplay le pidió el divorcio a su esposo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT