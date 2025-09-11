Un joven detenido por hurto se autolesionó dentro de una comisaría en Las Termas

El episodio ocurrió en la Comisaría Comunitaria N°50, donde un joven de 19 años se provocó varias heridas en el abdomen con un objeto punzocortante mientras era notificado de medidas judiciales.

Hoy 09:35

Un grave hecho se registró en la Comisaría Comunitaria N°50 de Las Termas de Río Hondo, cuando un joven detenido en el marco de una causa por hurto se autolesionó de manera violenta mientras permanecía bajo custodia policial.

El protagonista fue identificado como Ledesma, de 19 años, quien había quedado alojado en sede policial tras ser acusado de sustraer un par de zapatillas marca Puma, pertenecientes a una vecina del barrio 25 de Mayo. Según la denuncia, el calzado habría sido cambiado por estupefacientes.

El fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, dispuso la aprehensión del joven luego de reunir distintos testimonios que lo vinculaban directamente al hecho denunciado. Sin embargo, cuando se le notificaban las medidas judiciales correspondientes, Ledesma reaccionó de manera agresiva y tomó un objeto punzocortante con el que se provocó al menos cuatro heridas de consideración en el abdomen.

Ante la situación, efectivos de la dependencia lo trasladaron de urgencia al CIS de Las Termas, donde recibió las primeras atenciones médicas. Posteriormente fue derivado al Hospital Regional, donde un equipo de cirugía intervino por la gravedad de las lesiones.

El diagnóstico médico precisó que el joven presentaba cuatro lesiones contusas y cortantes en la zona abdominal derecha, distribuidas en la parte superior y en el flanco, varias de ellas profundas y de riesgo.

Las autoridades judiciales dispusieron continuar con la investigación tanto de la causa de hurto como de las circunstancias en las que se produjo el grave incidente dentro de la dependencia policial.