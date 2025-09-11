Revelan que Mirtha Legrand podría tener su propia serie: “Ya grabó testimonio”

La Chiqui se sumaría a la lista de divas que tendrán su biopic contando su trayectoria.

Hoy 17:10

Mirtha Legrand sería la próxima gran diva en tener su propia serie, luego de confirmarse la de Susana Giménez y Moria Casán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este momento donde las biopic de las mayores figuras de la televisión se convirtieron en tendencia, La Chiqui no se quiso quedar atrás para contar su historia personal y artística que tiene más de ocho décadas.

Según informó Ale Castelo en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), la diva de los almuerzos "ya grabó testimonio para su biopic".

La iniciativa para que este proyecto esté en marcha, habría sido de Nacho Viale, quien sentó a su abuela frente a una cámara a relatar su historia en primera persona "en un estudio en Villa Urquiza".

"La propia Mirtha se sienta, le preguntan, cuenta su vida y ahí se va recreando", comentó el panelista, quien recordó: "Esto pasará con Susana, viene pasando con Moria y, lo lindo es que, vamos a ver la mirada de cada una".

De todas formas, la más avanzada es la de La One, la cual saldrá por Netflix y estará interpretada por su hija Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, en distintos momentos de su vida.

¿Qué dijo Susana Giménez sobre su serie?

Durante la avant premiere de LOL, el programa de humor que presenta en Prime Video, la conductora dialogó con el periodista Javier Ponzone y reveló que finalmente accedió a mostrar parte de su vida en una serie.

"Me convencieron. Al principio decía que no, pero fue hace tanto. En ese momento yo dije ‘no quiero contar todo, no me gusta’. Pero ahora que todo el mundo cuenta todo, viste...", expresó la diva.

"Lo que quiero es sentarme con los guionistas", manifestó. "Si tuvieras que elegir tres momentos icónicos que tienen que estar, ¿cuáles serían?", le preguntó Javier.

Sin dudarlo, Susana respondió: "Cuando empiezo, en la mitad y cuando crezco, cuando ya te ponés... Madurás, por decir algo elegante".

A su vez, no descartó la posibilidad de aparecer en su propia biopic: "No creo. Bueno, no sé. Capaz. No sé, no se habló hasta ahora. Es todo contado y después los guionistas van a empezar a trabajar y yo tengo que empezar a contar".