Rosario: cinco taxistas fueron detenidos tras golpear a un pasajero que se negó a pagar

El hombre resultó herido durante el ataque y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez; los choferes quedaron imputados por lesiones graves.

Un violento episodio se registró en la madrugada de este sábado en la intersección de Oroño y Montevideo, en Rosario. Según las primeras informaciones, un pasajero que tomó un taxi se negó a pagar al llegar a destino.

La situación derivó en que el hombre comenzara a patear el vehículo conducido por una mujer taxista. Ante la agresión, la conductora solicitó ayuda a colegas que se encontraban cerca. Minutos después, otros taxistas llegaron al lugar y, en conjunto, golpearon al pasajero.

La víctima sufrió heridas de consideración y fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Por su parte, la Policía detuvo a cinco taxistas involucrados en el ataque, quienes quedaron imputados por el delito de lesiones graves.

Como parte del procedimiento, los vehículos de los trabajadores fueron trasladados a la comisaría para su resguardo y análisis.

