EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Martes 16 de septiembre: de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Mendoza, Urquiza, Roca y 25 de mayo) y de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de Mansupa (dpto. Rio Hondo).
Miércoles 17 de septiembre: de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Huaico Hondo de la ciudad Capital (comprendido entre Colon y Av. Nuñez del Prado) y parte del barrio Aeropuerto de la ciudad Capital (comprendido entre El Chamical, Mal Paso, Cap. Almonacid y Calle 476); de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Sumampa (dpto. Quebrachos) y Selva (dpto. Rivadavia) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte de la ciudad de Añatuya (barrios Platense Oeste y Centro Norte).