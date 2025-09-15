Ingresar
EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:49

Para poder efectuar obras en las redes y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Martes 16 de septiembre: de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Mendoza, Urquiza, Roca y 25 de mayo) y de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de Mansupa (dpto. Rio Hondo).

Miércoles 17 de septiembre: de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Huaico Hondo de la ciudad Capital (comprendido entre Colon y Av. Nuñez del Prado) y parte del barrio Aeropuerto de la ciudad Capital (comprendido entre El Chamical, Mal Paso, Cap. Almonacid y Calle 476); de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Sumampa (dpto. Quebrachos) y Selva (dpto. Rivadavia) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte de la ciudad de Añatuya (barrios Platense Oeste  y Centro Norte).

