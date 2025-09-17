Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 SEP 2025 | 28º
La Municipalidad realizará el tradicional festival de la primavera con la presentación de artistas nacionales y locales

El número central será Callejero Fino y Los Bonys, entre otros artistas.

Hoy 22:01
callejero fino

La Municipalidad de la Capital organizará un festival el próximo domingo 21, en el Día de la Primavera y de los Estudiantes con entrada libre y gratuita y con la presencia de destacados artistas de diferentes géneros musicales.

En el escenario de plaza Añoranzas, se presentarán Callejero Fino, Tuti DJ ft. DJ Pereira Remix, Los Bonys, Celena, Orfebres, JL y Los Buenos del Cuarteto, Chavakanos, Rocío Gonzalez de La Voz Argentina y los Dj invitados Soga, Esteban Díaz y Lautaro Navarrete.

Se trata del tradicional festival que convoca a la juventud en un espacio de recreación y de confraternidad entre amigos.

