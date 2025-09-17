La Banda se tiñó de naranja para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad del Paciente

La Municipalidad de La Banda y el Honorable Concejo Deliberante de esta ciudad, iluminaron sus fachadas de color naranja en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente.
El Día Mundial de la Seguridad del Paciente se conmemora todos los 17 de septiembre y es una oportunidad para sensibilizar al público, fomentar la colaboración entre las partes interesadas y movilizar la acción mundial para mejorar la seguridad del paciente.
Este año, la campaña se centra en el tema «Cuidados seguros para todos los recién nacidos y todos los niños», bajo el lema «¡La seguridad del paciente desde el comienzo!», lo que pone de relieve la vulnerabilidad de ese grupo etario frente a los riesgos y daños derivados de una atención insegura.