La Banda se tiñó de naranja para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad del Paciente

La Municipalidad de La Banda y el Honorable Concejo Deliberante de esta ciudad, iluminaron sus fachadas de color naranja en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente.

Hoy 22:52

El Día Mundial de la Seguridad del Paciente se conmemora todos los 17 de septiembre y es una oportunidad para sensibilizar al público, fomentar la colaboración entre las partes interesadas y movilizar la acción mundial para mejorar la seguridad del paciente.

Este año, la campaña se centra en el tema «Cuidados seguros para todos los recién nacidos y todos los niños», bajo el lema «¡La seguridad del paciente desde el comienzo!», lo que pone de relieve la vulnerabilidad de ese grupo etario frente a los riesgos y daños derivados de una atención insegura.

