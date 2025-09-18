Fentanilo contaminado: el director técnico de HLB Pharm declaró y se acerca la definición judicial

José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma, declaró ante la Justicia en la causa por el fentanilo contaminado que dejó 96 muertos. La indagatoria cierra una etapa clave del proceso y acerca los primeros procesamientos.

Hoy 08:20

El escándalo por el fentanilo adulterado, que provocó 96 muertes en el conurbano bonaerense, sumó un giro clave: José Antonio Maiorano, director técnico del laboratorio HLB Pharma, pidió ampliar su declaración indagatoria y rompió el silencio ante el juez federal Ernesto Kreplak.

La audiencia se realizó este miércoles, y aunque el contenido de su testimonio se mantiene en reserva, marca el cierre de la ronda de declaraciones. Ahora, Kreplak deberá decidir en las próximas horas si procesa a los 17 imputados en la causa, entre ellos Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio Ramallo, acusado de fabricar el lote contaminado.

El expediente también apunta a graves fallas en los controles internos y en organismos como ANMAT e INAME, donde se detectaron alertas ignoradas. Ya hubo allanamientos y desplazamientos de funcionarios.

El caso podría derivar en penas de hasta 25 años de prisión para los principales responsables.