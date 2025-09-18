Inauguran un nuevo puesto sanitario en la localidad de Tacañitas

Esta posta beneficia directamente a más de 3.000 habitantes de la zona y cuenta con equipamiento de primer nivel, sala de enfermería, farmacia, sala de espera e insumos.

Hoy 19:51

En representación del Ministerio de Salud, la directora del Interior, Graciela Alzogaray, encabezó la inauguración del nuevo puesto sanitario de Tacañitas, departamento Alberdi, en el marco del trabajo para el fortalecimiento y articulación del sistema sanitario en toda la provincia.

También estuvieron el director del Hospital Zonal de Campo Gallo, José Gómez; la directora del Hospital Zonal de Tintina, Carla Gerez; el responsable del nuevo puesto sanitario, Federico Farías, junto a la coordinadora, María Zulema Silva.

Esta posta beneficia directamente a más de 3.000 habitantes de la zona y cuenta con equipamiento de primer nivel, sala de enfermería, farmacia, sala de espera e insumos.

En este contexto, Alzogaray agradeció al personal de salud por la vocación y dedicación en estos años en la zona.

Además, brindó detalles del trabajo y la proyección que el Ministerio de Salud y los responsables de esta nueva sede deben tener como eje. “La articulación y comunicación deben ser de manera constante, es por eso nos comprometemos a seguir apoyando y dando respuestas”, dijo.

También transmitió el saludo del gobernador Gerardo Zamora e hizo referencia a las políticas públicas y la búsqueda de la igualdad en materia de salud para todos. “Vamos a seguir en esta búsqueda de calidad de atención e insumos para todos”, concluyó.