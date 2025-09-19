Con cuatro partidos, sigue la actividad por la 4ª fecha del Torneo Pre-Federal “60 Años de Canal 7”

Tras los duelos del miércoles, la jornada se completa esta noche con cruces decisivos en las dos zonas del certamen.

Hoy 06:13

Continúa la acción por la 4ª fecha del Torneo Pre-Federal “60 Años de Canal 7”, este viernes desde las 22:00, con cuatro encuentros en simultáneo. En la Zona 1, Jorge Newbery se enfrentará a Juventud, mientras que Sportivo Colón recibirá a Belgrano en un choque clave para la tabla.

Por su parte, en la Zona 2, Nicolás Avellaneda medirá fuerzas con Olímpico de La Banda, en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Además, Normal Banda se verá las caras con Independiente, en un partido donde ambos necesitan sumar para no perder terreno.

La jornada arrancó el miércoles con dos duelos intensos. En la Zona 1, Tiro Federal volvió a mostrar su poderío al derrotar a Quimsa por 87 a 78, con Maxi Canavó como figura y goleador con 31 puntos. Mientras tanto, en la Zona 2, Huracán logró un triunfo agónico por 69 a 68 sobre Red Star, en un cierre para el infarto.

Zona 1

Miércoles 17

Quimsa 78-87 Tiro Federal

Viernes 19 – 22:00

Jorge Newbery vs Juventud

Sportivo Colón vs Belgrano

Zona 2

Miércoles 17

Red Star 68-69 Huracán

Viernes 19 – 22:00