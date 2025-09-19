Universitarios de Santiago busca un triunfo clave en la Segunda Fecha del Torneo Clasificatorio de rugby

El encuentro marcará un paso importante en el camino hacia el Torneo Regional de octubre.

Hoy 16:01

El equipo de primera división de Universitarios de Santiago afrontará este domingo un duelo decisivo por la Segunda Fecha del Torneo Clasificatorio, cuando visite desde las 16 a Olímpico. El encuentro marcará un paso importante en el camino hacia el Torneo Regional de octubre, que se disputará en Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto santiagueño llega con semanas intensas de preparación, enfocadas en la mejora del juego colectivo, la consolidación de la estrategia y el fortalecimiento del grupo. La entrega en cada entrenamiento refleja la ambición del plantel por alcanzar los objetivos trazados en esta segunda parte del año.

Más allá de lo deportivo, Universitarios se caracteriza por el fuerte espíritu de unión que sostiene al equipo dentro y fuera de la cancha. La camaradería y el compromiso mutuo fueron claves para superar obstáculos y mostrar un rugby sólido y coordinado, donde el esfuerzo individual se potencia en función del colectivo.

El apoyo de las familias y amigos también juega un papel fundamental en este proceso. El aliento constante refuerza el sentido de pertenencia en cada presentación.

Con la confianza del trabajo realizado y el respaldo de su gente, Universitarios de Santiago buscará este domingo un triunfo que lo acerque al gran objetivo: asegurar su lugar en el Regional de octubre y seguir creciendo como grupo dentro del rugby de la región.