Besozzi palpitó la visita a Boca: “Es un partido clave en la lucha por la clasificación”

Central Córdoba enfrenta a Boca en La Bombonera con la chance de meterse entre los ocho mejores del Grupo A. El delantero analizó el duelo y habló sobre cómo marcar a Leandro Paredes.

Hoy 08:30

El Central Córdoba de Omar De Felippe afrontará este domingo un desafío mayúsculo: visitar a Boca Juniors en La Bombonera, un escenario donde todavía no logró ganar desde su regreso a Primera División. Con la misma cantidad de puntos que el Xeneize en la tabla, el choque aparece como un duelo directo por la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura.

“Será un partido importante en la lucha por la clasificación. Estamos los dos con la misma cantidad de puntos, va a ser un partido muy importante”, expresó Lucas Besozzi, una de las caras nuevas del Ferro en el segundo semestre.

El equipo del Oeste llega con la necesidad de recuperarse tras dos golpes duros: la derrota frente a Vélez en la final de la Supercopa Argentina y la caída contra Riestra, que lo dejó sin invicto en el torneo local. “Las dos derrotas fueron por equivocaciones nuestras. Contra Vélez fueron por dos pelotas paradas, y contra Riestra estábamos cómodos, pero con un bochazo de ellos y dos cabezazos nos hacen el gol”, analizó Besozzi, aunque se mostró confiado: “El equipo está bien, en zona de clasificación y a dos puntos de la punta. Vamos por ese objetivo”.

En cuanto al planteo frente al Xeneize, el extremo subrayó la importancia de neutralizar a jugadores determinantes. “Sabemos que tienen mucha jerarquía. A Paredes no hay que darle comodidad de juego. Va a ser clave golpearlos y no perdonarlos cuando tengamos la chance”, adelantó.

De Felippe recupera a Santiago Moyano, ya recuperado de su lesión, y perfila un equipo con: Alan Aguerre; Moyano, Abascia, Galván, Cufré; Gómez, Vera, Florentín, Perelló; Besozzi y Verón o Heredia. Volviendo a las bases, el Ferro sueña con dar el gran golpe en la Bombonera y quedar bien parado en la zona A.