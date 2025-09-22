Un gendarme baleó a una pareja de ladrones durante un intento de robo en Rosario

Un intento de robo terminó con dos ladrones baleados y un gendarme defendiendo su vida en un enfrentamiento que tuvo lugar en la ciudad de Rosario el pasado sábado por la noche.

Hoy 07:50

El hecho ocurrió cuando un gendarme que trabajaba como chofer de aplicación trasladaba a una pareja en su auto. Al llegar a su destino, en la intersección de El Chajá y las vías, el hombre sacó un arma de fuego y apuntó a la nuca del agente. “Dame todo”, le exigió el delincuente mientras lo amenazaba.

El gendarme, en un primer momento, entregó su celular y billetera sin oponer resistencia, buscando evitar un enfrentamiento. Sin embargo, al comenzar a bajar del vehículo, los ladrones descubrieron que su víctima era un miembro de la fuerza de seguridad. Fue en ese momento que la mujer, al sentirse acorralada, ordenó a su compañero: "Matalo".

El agente, al verse en grave peligro, actuó en legítima defensa y comenzó a disparar contra los delincuentes. La mujer fue alcanzada por dos balas: una en el costado y otra en la mano. El hombre, por su parte, recibió disparos en el brazo y la pierna. Tras la balacera, el gendarme llamó al 911, pidiendo asistencia médica.

Cuando llegaron las autoridades, policías secuestraron el arma de fuego que los ladrones habían utilizado, la cual fue encontrada tirada en el pasto, al costado de las vías. Además, el gendarme fue trasladado a la comisaría 32° para tomarle declaración.

La Justicia intervino y, tras evaluar los hechos, determinó que el gendarme actuó en legítima defensa, por lo que fue liberado sin cargos. Los ladrones, de 20 y 30 años, fueron trasladados al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA) con custodia policial, donde se encuentran internados con pronóstico reservado. Se espera que, tras recibir el alta médica, sean llevados a una comisaría para enfrentar cargos por robo y tentativa de homicidio.