Francisco Cerúndolo hizo historia al ganar la Laver Cup y se llevó un millonario premio

El tenista de San Isidro cerró una gran temporada que lo afianza en la élite.

Hoy 14:20

Francisco Cerúndolo vivió un fin de semana inolvidable en la Laver Cup 2025, disputada en Berlín. El argentino formó parte del equipo Resto del Mundo, capitaneado por Andre Agassi, que volvió a imponerse sobre Europa y levantó el trofeo en la octava edición del certamen.

El torneo distribuyó un total de 2.250.000 dólares en premios, repartidos de manera equitativa entre los integrantes del equipo campeón. De esta forma, Cerúndolo embolsó 250.000 dólares, cifra que se convirtió en el segundo mejor ingreso de su carrera después de los 290.000 dólares conseguidos en el ATP de Madrid. El plantel ganador también estuvo conformado por Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Reilly Opelka, Alex Michelsen y Joao Fonseca.

Actualmente número 21 del ranking ATP, Cerúndolo ya acumula más de 2,4 millones de dólares en premios en 2025, consolidando una temporada exigente pero muy fructífera. Además, este logro tiene un valor especial para el tenis argentino: el mayor de los hermanos Cerúndolo se transformó en el primer argentino en coronarse en la Laver Cup, un certamen que en pocos años se convirtió en un clásico de fin de temporada.