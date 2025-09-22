Independiente BBC sigue tomando forma para la Liga Argentina 2025/26

El equipo santiagueño confirmó varias piezas claves de cara al arranque del torneo.

Hoy 10:20

Independiente BBC avanza firme en el armado de su plantel de cara a una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet. El equipo conducido por Eric Rovner ya confirmó varias piezas clave en las últimas horas, con renovaciones importantes, refuerzos de jerarquía y la consolidación de su cuerpo técnico.

Para completar el staff, se aseguraron las continuidades de Mjail Nabac como asistente técnico, los preparadores físicos Sergio De La Iglesia y Julio Páez, además de Javier Montenegro como jefe deportivo y Roberto Montenegro en la utilería. Una estructura sólida que acompañará al DT en este nuevo desafío.

En cuanto al plantel, la base se armó con la llegada de Joaquín Baeza, proveniente de Rivadavia de Mendoza y segundo mejor promedio en tiros libres de la liga, y el regreso del bandeño Nicolás Kalalo, quien buscará revancha tras su paso fugaz la temporada pasada, en la que alcanzó a disputar playoffs.

Además, se confirmaron las continuidades de Matías Morera, goleador con 14,2 puntos de promedio; Jeremías Ledesma, peligro constante en el perímetro e interno versátil; y el dúo de jóvenes promesas Adrián Lange y Erick Mecias. Lange, con experiencia en la Selección Argentina U21 de 3x3, fue clave en playoffs, mientras que Mecias viene de brillar en Leones de Riobamba y representar a Ecuador en las Ventanas FIBA.

Con este núcleo competitivo, la dirigencia espera cerrar más refuerzos en los próximos días. El plantel comenzará los entrenamientos el lunes 29 de septiembre, con la expectativa de contar con la plantilla completa y lista para ilusionar a los hinchas.