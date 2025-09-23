Clodomira vivió una fiesta de la primavera inolvidable con la elección de la reina estudiantil 2025

Con un gran marco de público, la ciudad de Clodomira celebró este sábado la tradicional Fiesta de los Estudiantes 2025. La Plaza General José de San Martín se convirtió una vez más en el epicentro de las festividades, albergando a miles de vecinos y familias de diferentes puntos de la ciudad, quienes disfrutaron de una jornada llena de alegría, música y cultura.

El evento fue organizado por la Municipalidad de Clodomira con la participación activa de las comunidades barriales y poblaciones rurales de la zona. El intendente Daniel Ruiz destacó la gran participación tanto de jóvenes como de familias, lo que reflejó la convivencia social en un ambiente de respeto y armonía.

“Es muy lindo ver a tantas familias disfrutando de este evento, sobre todo con el desfile inclusivo promovido por Vanesa y Jesús Herrera, y la participación de la diseñadora de alta costura Micaela Gutiérrez, quien simboliza el talento y la inversión en nuestra ciudad", expresó Ruiz, quien estuvo acompañado por miembros de su gabinete y representantes del Concejo Deliberante.

Uno de los momentos más esperados de la velada fue la elección de la Reina de los Estudiantes, donde las candidatas recorrieron la pasarela con mucha elegancia y emoción. Tras una ardua deliberación del jurado, Priscila Robledo Saracco fue consagrada como la nueva soberana de Clodomira, mientras que Narena Leticia Orieta fue elegida primera princesa, Lourdes Milagros Abdala Pedregal segunda princesa, Martina Coria miss simpatía, y Candela Mansilla miss elegancia.

El desfile, que contó con la participación de talentosos emprendedores locales, fue uno de los momentos más destacados de la jornada, y el intendente Ruiz destacó la actitud positiva de las jóvenes y el comportamiento ejemplar de los estudiantes.

Además, la fiesta continuó con una presentación especial de Yuthiel, ex integrante del grupo de cuarteto Banda XXI, quien hizo vibrar a todos los presentes con su estilo cubano y sus canciones en vivo, sumando aún más energía al ambiente festivo.

El jefe comunal también transmitió su agradecimiento a todas las personas que trabajaron en la organización del evento, así como a las distintas áreas de la municipalidad que colaboraron en los preparativos y durante el desarrollo del evento, asegurando su éxito.