Alberdi Automotores lanza un nuevo círculo de autos 0km con sorteos mensuales

Hoy 11:50

Alberdi Automotores presentó una nueva modalidad de financiación para acceder a un 0km: un círculo cerrado con sorteos mensuales, cuotas accesibles y la posibilidad de recuperar el dinero abonado a partir la 6ta cuota, sin ningún tipo de quita.

Modelos disponibles

Los participantes podrán elegir entre tres modelos 0 kilómetro de distintas marcas y segmentos:

● Chevrolet Onix LT – hatchback moderno, con motor 1.2 de tres cilindros y caja manual de 5 velocidades.

● Fiat Cronos Life – el sedán más elegido del país, con motor 1.3 Firefly de cuatro cilindros y caja manual de 5 marchas.

● Citroën C3 Feel – hatchback versátil, con motor 1.6 VTi de 115 CV y transmisión automática de 6 velocidades.

Cómo funciona el círculo

La propuesta consiste en un círculo de hasta 30 personas, que aportan una cuota mensual inicial de $850.000, sujeta a la actualización del valor de las unidades. Cada mes, uno de los integrantes resulta adjudicado mediante un sorteo fiscalizado por escribano público y puede llevarse su vehículo.

El primer sorteo se realizará en noviembre y las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre.

Ventajas del sistema

● Inscripción simple: se abona la primera cuota y ya se participa en el sorteo

mensual.

● Garantía de adjudicación para todos los participantes dentro del círculo.

● Opción de recuperar el dinero abonado hasta la 6ta cuota sin quitas.

Con este lanzamiento, Alberdi Automotores reafirma su compromiso de ofrecer soluciones de financiación claras, flexibles y adaptadas al contexto actual, consolidando su presencia en el mercado automotor de Santiago del Estero y la región.