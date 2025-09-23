Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 SEP 2025 | 24º
X
Espacio de Marca

Alberdi Automotores

Encontrá el auto de tus sueños.

Alberdi Automotores lanza un nuevo círculo de autos 0km con sorteos mensuales

La empresa santiagueña reafirma su compromiso de ofrecer soluciones de financiación claras, flexibles y adaptadas al contexto actual, consolidando su presencia en el mercado automotor de Santiago del Estero y la región.

Hoy 11:50

Alberdi Automotores presentó una nueva modalidad de financiación para acceder a un 0km: un círculo cerrado con sorteos mensuales, cuotas accesibles y la posibilidad de recuperar el dinero abonado a partir la 6ta cuota, sin ningún tipo de quita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Modelos disponibles
Los participantes podrán elegir entre tres modelos 0 kilómetro de distintas marcas y segmentos:

Chevrolet Onix LT – hatchback moderno, con motor 1.2 de tres cilindros y caja manual de 5 velocidades.

Fiat Cronos Life – el sedán más elegido del país, con motor 1.3 Firefly de cuatro cilindros y caja manual de 5 marchas.

Citroën C3 Feel – hatchback versátil, con motor 1.6 VTi de 115 CV y transmisión automática de 6 velocidades.

Cómo funciona el círculo
La propuesta consiste en un círculo de hasta 30 personas, que aportan una cuota mensual inicial de $850.000, sujeta a la actualización del valor de las unidades. Cada mes, uno de los integrantes resulta adjudicado mediante un sorteo fiscalizado por escribano público y puede llevarse su vehículo.

El primer sorteo se realizará en noviembre y las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre.

Ventajas del sistema
● Inscripción simple: se abona la primera cuota y ya se participa en el sorteo

mensual.

● Garantía de adjudicación para todos los participantes dentro del círculo.

● Opción de recuperar el dinero abonado hasta la 6ta cuota sin quitas.

Con este lanzamiento, Alberdi Automotores reafirma su compromiso de ofrecer soluciones de financiación claras, flexibles y adaptadas al contexto actual, consolidando su presencia en el mercado automotor de Santiago del Estero y la región.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grave ataque a un joven bandeño en un boliche: fue agredido con una botella de vidrio en el rostro
  2. 2. Operativo en Santiago para dar con un acosador tucumano que burló la vigilancia electrónica
  3. 3. El tiempo para este martes 23 de septiembre en Santiago del Estero: soleado, ventoso y con 30ºC de máxima
  4. 4. La ANMAT prohibió la comercialización de diez productos cosméticos con ácido azelaico
  5. 5. Thiago Medina sigue en estado crítico y enfrenta una complicación pulmonar: "Tiene atelectasia"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT