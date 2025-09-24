Abre sus puertas el 4° Espacio Infantil, Juvenil y Cómics de la 15ª Feria del Libro en el CCB

Desde hoy, el CCB alberga una propuesta única para niños, adolescentes y familias con actividades educativas, talleres, espectáculos y mucho más.

Hoy 07:47

Hoy miércoles 24 de septiembre de 2025 se inaugura el 4° Espacio Infantil, Juvenil y Cómics en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), como parte de la 15ª Feria Provincial del Libro de Santiago del Estero. Este espacio ofrecerá una intensa programación de actividades para todo público, que se extenderá hasta el domingo 28 de septiembre.

En el Auditorio del CCB, la jornada comenzará con el taller "Relatos ancestrales", a cargo de alumnos de 1°, 2° y 3° año del Instituto Santo Tomás de Aquino, y continuará con una variedad de actividades dirigidas a todos los públicos. Entre ellas destacan la obra de teatro "Drama Cuentos", para niños de 3 a 6 años, y la obra "La Lechera", destinada a adolescentes a partir de 12 años. La tarde contará con propuestas como la obra "Hogar Arcoíris", de Lucrecia Pereyra, y el show “Shalaco Coplero”, apto para todo público.

En la Carpa del CCB, se realizarán espectáculos como el show de la Mueca “Varieté”, “Pinocho”, y un Taller de Bombos, entre otros. Además, habrá obras de teatro como “Bonitas Noticias”, dirigida a niños de 6 a 12 años, y un entretenido show de mimo y magia.

Para los fanáticos de los cómics, el Espacio contará con una programación especial en el área dedicada, que incluirá talleres como “Mi primer Fanzine - Historias dibujadas”, charlas sobre adaptaciones de libros a películas y historietas de terror, además de un taller de ilustración de portadas y una charla sobre impresión 3D.

En el Sala 1, los asistentes podrán disfrutar de talleres de lectura como “Quien lo encuentra se lo queda”, y talleres creativos como “Sensoriarte” o “Programando el camino de Shunko, Robótica para contar nuestra historia”. Los más pequeños también tendrán su espacio en “Construcción de pizarras mágicas” y otros talleres interactivos.

El Sala 2 ofrecerá una programación orientada a la literatura con talleres como “Abriendo Caminos”, y para los adolescentes, “Versos en el celular” y el Café Literario.

El 4° Espacio Infantil, Juvenil y Cómics en la Feria del Libro será el lugar ideal para que niños, jóvenes y adultos disfruten de actividades que fomentan la lectura, el arte, la creatividad y el entretenimiento en un solo lugar.