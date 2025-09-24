Alberto Fernández le respondió a Trump por las críticas a su gestión: “Me preocupa tu profunda ignorancia”

El expresidente lo acusó de intervenir en las elecciones argentinas y de apoyar a Javier Milei mientras su gobierno enfrenta dificultades económicas.

Hoy 08:45

El expresidente Alberto Fernández cruzó con dureza al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este lo llamara “radical presidente de izquierda” y lo comparara con el mandatario estadounidense Joe Biden, a quien calificó de “el peor presidente de nuestra historia”.

Fernández, en un mensaje publicado en sus redes sociales, arremetió contra Trump: “¡Despertate, Donald! ¡Ya lo hiciste con Macri! ¡Ahora lo volvés a hacer con Milei! Intervenís en las elecciones de los argentinos financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo", expresó el exmandatario, quien también se refirió a la situación económica de la Argentina. “Este programa económico ya fracasó y el presidente solo pide auxilio”, agregó, haciendo referencia a la actual crisis que enfrenta el gobierno de Javier Milei.

Además, Fernández no dudó en criticar la postura de Trump, asegurando que su ignorancia sobre los temas internacionales es alarmante. “Nada me preocupa más que tu profunda ignorancia”, declaró y continuó: “¿Nadie te avisó que faltan dos años para que Milei termine su mandato? ¿Nadie te dijo que con tanto tiempo por delante, te fue a mendigar un auxilio porque su gobierno naufraga y el FMI ya no puede darle más dólares?”.

La tensión entre ambos políticos se incrementó tras la reciente reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump. Tras el encuentro, Trump expresó su apoyo a la reelección del presidente argentino, destacando los logros de su gobierno en términos económicos, a pesar de la situación de crisis en Argentina. Trump calificó a Milei como el líder capaz de haber “devuelto la estabilidad a la economía de Argentina” y resaltó que el país volvió a alcanzar un “nuevo nivel de prominencia y respeto”.

Por otro lado, Trump comparó la gestión de Fernández con la de Joe Biden, señalando que el presidente argentino había “heredado un desastre total” de su antecesor y lo vinculó a la inflación en el país, al igual que Biden en EE. UU. "Hereda un desastre, con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical, muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación", expresó Trump.

Durante su mandato, Alberto Fernández había revelado que, en una reunión con Joe Biden, ambos se habían reído de Donald Trump y destacaron la difícil situación económica heredada por el expresidente estadounidense. Fernández utilizó esa comparación para justificar la herencia de problemas económicos que también recibió de la gestión de Mauricio Macri y que ahora enfrenta Milei.