Pre-Federal “60 años de Canal 7”: resultados, tablas y próximos encuentros

Este miércoles inicia la quinta fecha del certamen con el encuentro entre Nicolás Avellaneda vs. Huracán desde las 22 con los arbitrajes de D’Anna Gustavo y Salinas Julián, por la Zona 2.

Hoy 18:02

Este miércoles se pondrá en marcha la quinta fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”, con el enfrentamiento entre Nicolás Avellaneda y Huracán, correspondiente a la Zona 2. El partido dará inicio a las 22 horas y será dirigido por Gustavo D’Anna y Julián Salinas. Repasá todo el cronograma de una nueva fecha del certamen, todos los resultados hasta ahora y como va la tabla de posiciones.

Todos los resultados – 1° fecha

Zona 1

Belgrano 79-82 Juventud

Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón

Jorge Newbery 72-68 Quimsa

Zona 2

Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star

Independiente 85-60 Huracán

Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).





Todos los resultados – 2° fecha

Zona 1

Juventud 76-71 Tiro Federal

Sportivo Colón 58-69 Quimsa

Jorge Newbery 83-55 Belgrano

Zona 2

Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda

Huracán 51-85 Olímpico

Red Star 77-60 Independiente





Todos los resultados – 3° fecha

Zona 1

Juventud 91-85 Sportivo Colón

Tiro Federal 101-68 Jorge Newbery

Belgrano 101-64 Quimsa

Zona 2

Olímpico 88-55 Red Star

Huracán 75-66 Normal Banda

Independiente 62-85 Nicolás Avellaneda





Resultados de la 4ª fecha

Zona 1

Colón 58–82 Belgrano

Quimsa 78–87 Tiro Federal

Jorge Newbery 96–56 Juventud





Zona 2

Normal Banda 82–72 Independiente

Red Star 68–69 Huracán

Nicolás Avellaneda 91–86 Olímpico

Posiciones

Zona 1

Tiro Federal (3-1)

Jorge Newbery (3-1)

Juventud (3-1)

Belgrano (2-2)

Quimsa (1-3)

Colón (0-4)

Zona 2

Nicolás Avellaneda (4-0) un partido pendiente

Huracán (2-2)

Olímpico (2-1) un partido pendiente

Independiente (1-3)

Red Star (1-3)

Normal Banda (1-2)

Próxima fecha (5ª)

Zona 2

Miércoles 24/09 – 22.00: Nicolás Avellaneda vs. Huracán (Árbitros: D’Anna Gustavo – Salinas Julián)

Zona 1

Viernes 26/09 – 22.00: Jorge Newbery vs. Sportivo Colón (Árbitros: Carrillo Nicolás – Gerez Facundo)

Viernes 26/09 – 22.00: Quimsa vs. Juventud (Árbitros: D’Anna Nicolás – Nocco Sofía)

Viernes 26/09 – 22.00: Belgrano vs. Tiro Federal (Árbitros: Paez Eric – Montoya Matías)

Zona 2

Viernes 26/09 – 22.00: Red Star vs. Normal Banda (Árbitros: Mukdsi Ariel – Águila Betiana)

Independiente vs Olímpico (Postergado).