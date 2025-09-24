Pre-Federal “60 años de Canal 7”: resultados, tablas y próximos encuentros

Este miércoles inicia la quinta fecha del certamen con el encuentro entre Nicolás Avellaneda vs. Huracán desde las 22 con los arbitrajes de D’Anna Gustavo y Salinas Julián, por la Zona 2.
Este miércoles se pondrá en marcha la quinta fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”, con el enfrentamiento entre Nicolás Avellaneda y Huracán, correspondiente a la Zona 2. El partido dará inicio a las 22 horas y será dirigido por Gustavo D’Anna y Julián Salinas. Repasá todo el cronograma de una nueva fecha del certamen, todos los resultados hasta ahora y como va la tabla de posiciones.
Zona 1
Belgrano 79-82 Juventud
Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón
Jorge Newbery 72-68 Quimsa
Zona 2
Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star
Independiente 85-60 Huracán
Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).
Todos los resultados – 2° fecha
Zona 1
Juventud 76-71 Tiro Federal
Sportivo Colón 58-69 Quimsa
Jorge Newbery 83-55 Belgrano
Zona 2
Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
Huracán 51-85 Olímpico
Red Star 77-60 Independiente
Todos los resultados – 3° fecha
Zona 1
Juventud 91-85 Sportivo Colón
Tiro Federal 101-68 Jorge Newbery
Belgrano 101-64 Quimsa
Zona 2
Olímpico 88-55 Red Star
Huracán 75-66 Normal Banda
Independiente 62-85 Nicolás Avellaneda
Resultados de la 4ª fecha
Zona 1
Colón 58–82 Belgrano
Quimsa 78–87 Tiro Federal
Jorge Newbery 96–56 Juventud
Zona 2
Normal Banda 82–72 Independiente
Red Star 68–69 Huracán
Nicolás Avellaneda 91–86 Olímpico
Posiciones
Zona 1
Tiro Federal (3-1)
Jorge Newbery (3-1)
Juventud (3-1)
Belgrano (2-2)
Quimsa (1-3)
Colón (0-4)
Zona 2
Nicolás Avellaneda (4-0) un partido pendiente
Huracán (2-2)
Olímpico (2-1) un partido pendiente
Independiente (1-3)
Red Star (1-3)
Normal Banda (1-2)
Próxima fecha (5ª)
Zona 2
Miércoles 24/09 – 22.00: Nicolás Avellaneda vs. Huracán (Árbitros: D’Anna Gustavo – Salinas Julián)
Zona 1
Viernes 26/09 – 22.00: Jorge Newbery vs. Sportivo Colón (Árbitros: Carrillo Nicolás – Gerez Facundo)
Viernes 26/09 – 22.00: Quimsa vs. Juventud (Árbitros: D’Anna Nicolás – Nocco Sofía)
Viernes 26/09 – 22.00: Belgrano vs. Tiro Federal (Árbitros: Paez Eric – Montoya Matías)
Zona 2
Viernes 26/09 – 22.00: Red Star vs. Normal Banda (Árbitros: Mukdsi Ariel – Águila Betiana)
Independiente vs Olímpico (Postergado).