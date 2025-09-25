Meta extiende a nivel global sus “Cuentas para Adolescentes” en Facebook y Messenger

La función, que ya se aplicaba en Instagram, apunta a mejorar la seguridad digital de los menores de edad. Se trata de un sistema obligatorio que limita interacciones, controla contenidos y permite supervisión parental.

Hoy 12:03

Meta anunció la expansión global de las “Cuentas para Adolescentes” a Facebook y Messenger, una función de seguridad que debutó en 2024 en Instagram con el objetivo de proteger a usuarios de entre 13 y 15 años en sus plataformas. La medida busca fortalecer los controles parentales y responder a las preocupaciones en torno a la exposición de menores a contenidos inadecuados o interacciones riesgosas en redes sociales.

Según indicó la empresa en un comunicado oficial, “hemos identificado a cientos de millones” de adolescentes en sus plataformas, y el nuevo despliegue global responde a la necesidad de brindar protecciones automáticas más robustas. Estas configuraciones ya se habían implementado en algunos países de forma limitada y ahora se aplicarán de forma obligatoria para el grupo etario mencionado.

Entre las principales características de estas cuentas, se destacan:

Limitaciones automáticas para reducir el contacto con desconocidos y evitar interacciones no deseadas.

para reducir el contacto con desconocidos y evitar interacciones no deseadas. Controles parentales integrados , que permiten a los adultos responsables monitorear el tiempo que los adolescentes pasan en las apps, con quiénes interactúan y el tipo de contenido que consumen.

, que permiten a los adultos responsables monitorear el tiempo que los adolescentes pasan en las apps, con quiénes interactúan y el tipo de contenido que consumen. Un sistema de Inteligencia Artificial diseñado para estimar la edad real de los usuarios, incluso si ingresan una fecha de nacimiento falsa al registrarse.

diseñado para estimar la edad real de los usuarios, incluso si ingresan una fecha de nacimiento falsa al registrarse. Herramientas específicas para instituciones educativas: en Estados Unidos, por ejemplo, se está expandiendo una funcionalidad que permite a escuelas secundarias reportar de manera más ágil situaciones de acoso o comportamiento inapropiado en Instagram.

La implementación global de esta modalidad coincide con una serie de demandas e investigaciones que enfrenta Meta en distintas jurisdicciones, vinculadas a la protección deficiente de menores en sus plataformas. Según el sitio especializado Engadget, “la empresa ha dedicado los últimos años a mejorar las funciones de control parental e intentar corregir algunas de las deficiencias más evidentes en sus medidas de seguridad”.

Además, la compañía que dirige Mark Zuckerberg reconoció que el desarrollo de estas herramientas responde a las inquietudes de padres, tutores y organizaciones especializadas en infancia, que exigen un mayor compromiso de las tecnológicas con la seguridad digital de los más jóvenes.