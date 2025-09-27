El ministro Niccolai entregó viviendas sociales a 15 familias del Departamento Moreno

El acto contó con la participación de autoridades locales y organizaciones sociales.

Hoy 11:02

En un nuevo avance del plan de obras para personas en situación de vulnerabilidad habitacional, el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, en representación del gobernador Gerardo Zamora, encabezó la entrega formal de 15 viviendas sociales a familias en la localidad Libertad, departamento Moreno.

También estuvieron en el acto el intendente de Tintina, Mario Cantoni; los presidentes de la Asociación Sumaj Huasi, Ovidio Ibarra; de la Asociación Pensando en Vos, Héctor Estofan y de la Cooperativa El Puesto Ficmor, Esteban Almaraz. Además de comisionados municipales de la zona.

Las viviendas están ubicadas en el paraje El Puesto - Santos Lugares, El Hoyo y Libertad. Fueron construidas con fondos provinciales y con la colaboración de las tres ONG mencionadas.

La ceremonia de entrega de llaves y certificados se llevó a cabo en la vivienda Cinthia Ruiz, con la emotiva presencia de los nuevos propietarios y numerosos vecinos de la ciudad.

Tras el corte de cinta, los representantes de las asociaciones destacaron los beneficios del programa y ratificaron su decisión de seguir adelante hasta garantizar un hogar digno a todos los pobladores de la zona.

Por su parte, el Intendente Cantoni expresó su gratitud al Gobierno de la provincia y a las organizaciones presentes, oportunidad en la que resaltó los resultados del trabajo colaborativo y la decisión del Estado de asistir a los sectores más vulnerables.

El ministro Niccolai, a su turno, transmitió el saludo del gobernador Zamora. "Llevamos entregadas más de 32.000 unidades habitacionales sociales, sin costo para los beneficiarios, con todo el equipamiento, y continuaremos hasta eliminar todas las construcciones precarias. Nuestra obligación será seguir obrando para favorecer a las familias con mayores carencias y asegurar el derecho a un techo digno", puntualizó.

Para concluir, el funcionario a cargo de Desarrollo Social entregó un presente al Club Deportivo de Futbol Infantil "Pequeños Gigantes" de Libertad.