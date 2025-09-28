Thiago Medina sigue en terapia y los médicos no descartan una nueva intervención

A dos semanas del accidente que lo dejó en cuidados intensivos, su ex, Daniela Celis, informó cómo está realmente por estas horas.

Hoy 08:32

Pasados ya 15 días del grave accidente vial con su moto en la Ruta 7, a la altura de la localidad de Francisco Álvarez, Thiago Medina continúa luchando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El joven de González Catán que ganó popularidad gracias a su participación en la edición 2022 de Gran Hermano (Telefe), continúa en terapia intensiva en estado reservado por el compromiso que presentan sus pulmones y esta semana los médicos comenzaron a barajar la posibilidad de una nueva intervención.

Según explicó Pía Show en A la Barbarossa (Telefe), tras la crisis respiratoria que atravesó Thiago el martes por la noche los médicos comenzaron a analizar la posibilidad de realizarle una traqueostomía para tratar que sus pulmones comiencen a funcionar por sí solos.

“Hubo un ateneo para ver qué era lo que se hacía después de que el martes a la noche sufriera lamentablemente un hecho que los preocupó a todos, que tuvo que ver con las vías respiratorias”, explicó la periodista.

Al tiempo que agregó: “Pudo salir de esa crisis y finalmente se hizo, al otro día, un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos y con respecto a la famosa traqueostomía que en algún momento se empezó a hablar la idea de que si esto no llegara a funcionar… porque lo que tienen que intentar hacer es que sus pulmones empiecen a trabajar solos, y hoy siguen con una ayuda y necesitan que día a día haya un pasito más”.

En este contexto de alerta y preocupación constante, fue Daniela Celis quien trajo algo de alivio y esperanza. Lo cierto es que la expareja de Thiago informó este sábado a través de sus Instagram Stories que "¡Thiago hoy experimentó una leve mejoría!".

Asimismo, detalló en su posteo que "el resto de los parámetros continúan igual", mientras que continuó con el "pedido de Cadena de oración", al asegurar que "es muy importante para este proceso". "Queremos agradecer a todos los que nos están ayudando y enviando sus fuerzas", concluyó por último la exhermanita quien no se despega de Thiago y su familia a pesar de que estaba distanciada del papá de sus hijas al momento del choque.