Sydney Sweeney deslumbra en una nueva foto entre bastidores de la polémica campaña para American Eagle

La estrella de Euphoria volvió a captar la atención con una imagen inédita de la controvertida sesión “Good Jeans”, mientras su hermano bromeó sobre el escándalo en redes sociales.

Hoy 09:22

Meses después de que la campaña “Good Jeans” de American Eagle generara un fuerte revuelo, Sydney Sweeney volvió a estar en el centro de la conversación pública. Esta vez, por la difusión de una foto entre bastidores de la polémica producción.

La imagen, compartida inicialmente por su estilista Molly Dickson y luego republicada por la actriz, muestra a Sweeney frente a un espejo, luciendo únicamente una chaqueta vaquera azul abierta y unos jeans de la marca, acompañada por un perro sentado a sus pies. Con los brazos en alto y la mirada fija en su reflejo, la intérprete de The White Lotus volvió a causar impacto entre sus seguidores.

La campaña “Good Jeans” se convirtió en uno de los anuncios más comentados del año, al utilizar un juego de palabras que fue criticado por supuestos matices de “eugenesia” y “supremacía blanca”, al vincular la idea de genes con características físicas y de personalidad. American Eagle aclaró en un comunicado que la frase “Sydney Sweeney tiene unos vaqueros geniales” “siempre se refirió a los jeans, nunca a los genes”, y ratificó que continuará celebrando cómo “cada persona lleva sus AE a su manera”.

Por su parte, la actriz no ha realizado declaraciones públicas sobre el anuncio ni sobre la recepción dividida que provocó.

Mientras tanto, su hermano Trent Sweeney, recientemente ascendido a sargento primero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se sumó con humor a la controversia. En Instagram, publicó una foto con su certificado de ascenso acompañada del mensaje: “Son unos buenos vaqueros”, en clara alusión a la campaña de su hermana.