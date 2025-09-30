Independiente completó su plantel para afrontar la Liga Argentina 2025/26

Con la confirmación de dos u21 y dos extranjeros, el conjunto de Eric Rovner terminó su armado del equipo.
Independiente BBC cerró oficialmente su plantel para afrontar una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet, con el objetivo de repetir la histórica campaña 2024/25. El equipo dirigido por Eric Rovner mantuvo la base del plantel y sumó a sus últimas incorporaciones: dos extranjeros y dos jugadores U21.
El último refuerzo confirmado es Robert Lynell Brown, ala-pívot estadounidense oriundo de Indiana, que llega con la promesa de ser protagonista en el torneo. “Bobby” ocupará un lugar clave en la zona pintada y se perfila como una de las cartas fuertes del equipo.
El otro extranjero es Aldimir Castillo, pívot panameño de 22 años y 2,01 metros de altura. Su llegada apunta a darle dinamismo y presencia interior, complementando la experiencia de Cristian Amicucci en el mismo puesto.
En cuanto a los juveniles, los dos U21 son Facundo Campos y Estéfano Zarco, ambos surgidos de las formativas de Quimsa. Campos, escolta de 1,90 metros y 21 años, viene de jugar en Montmartre y en Olimpia de Venado Tuerto. Zarco, en tanto, es base de 20 años y 1,84 metros que tuvo participación en Jujuy Básquet en la última temporada.
El Diablo iniciará oficialmente la pretemporada este miércoles 1 de octubre, con la mira puesta en volver a ser protagonista en la segunda categoría del básquet argentino.