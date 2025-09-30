Ingresar
Independiente completó su plantel para afrontar la Liga Argentina 2025/26

Con la confirmación de dos u21 y dos extranjeros, el conjunto de Eric Rovner terminó su armado del equipo.

Hoy 12:48

Independiente BBC cerró oficialmente su plantel para afrontar una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet, con el objetivo de repetir la histórica campaña 2024/25. El equipo dirigido por Eric Rovner mantuvo la base del plantel y sumó a sus últimas incorporaciones: dos extranjeros y dos jugadores U21.

El último refuerzo confirmado es Robert Lynell Brown, ala-pívot estadounidense oriundo de Indiana, que llega con la promesa de ser protagonista en el torneo. “Bobby” ocupará un lugar clave en la zona pintada y se perfila como una de las cartas fuertes del equipo.

El otro extranjero es Aldimir Castillo, pívot panameño de 22 años y 2,01 metros de altura. Su llegada apunta a darle dinamismo y presencia interior, complementando la experiencia de Cristian Amicucci en el mismo puesto.

En cuanto a los juveniles, los dos U21 son Facundo Campos y Estéfano Zarco, ambos surgidos de las formativas de Quimsa. Campos, escolta de 1,90 metros y 21 años, viene de jugar en Montmartre y en Olimpia de Venado Tuerto. Zarco, en tanto, es base de 20 años y 1,84 metros que tuvo participación en Jujuy Básquet en la última temporada.

El Diablo iniciará oficialmente la pretemporada este miércoles 1 de octubre, con la mira puesta en volver a ser protagonista en la segunda categoría del básquet argentino.

