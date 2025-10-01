Emily Blunt sobre la actriz creada con IA: “Es realmente aterrador”

La intérprete de The Smashing Machine reaccionó en vivo al enterarse de la existencia de la primera actriz digital impulsada por un estudio de talento virtual.

Hoy 07:00

Emily Blunt no ocultó su sorpresa ni su preocupación al enterarse de la aparición de Tilly Norwood, la primera actriz creada con inteligencia artificial por el estudio Xicoia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la grabación del podcast Awards Circuit de Variety, la estrella británica fue informada en directo sobre el debut de este avatar digital, presentado en el Zurich Film Festival, y su reacción fue contundente: “¿Eso es una IA? Dios mío, estamos perdidos. Es realmente aterrador. Vamos, agencias, no hagan eso. Por favor, dejen de quitarnos nuestra conexión humana”.

Emily Blunt

Norwood, diseñada como un híbrido de rostros reconocibles, fue presentada por la productora Eline Van der Velden como una posible “nueva Scarlett Johansson”, lo que Blunt refutó con ironía: “Pero ya tenemos a Scarlett Johansson”.

IA vs. Hollywood

El proyecto ha despertado interés en agencias de talento y encendió un debate que recuerda a las huelgas de guionistas y actores de 2023, cuando la protección frente a la clonación digital de voces e imágenes se convirtió en un punto central de negociación.

Las reacciones en Hollywood no se hicieron esperar: figuras como Melissa Barrera y Lukas Gage también han expresado rechazo frente a esta incursión de la inteligencia artificial en el terreno actoral.