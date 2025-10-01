Un enfermero del PAMI quedó detenido por venta ilegal de fentanilo en Rosario

Fue arrestado tras allanamientos en su domicilio y lugar de trabajo, donde se incautaron medicamentos como fentanilo.

Un enfermero del PAMI fue detenido este martes 30 de septiembre en el marco de una investigación sobre la venta ilegal de fentanilo y otros medicamentos en Rosario, Santa Fe. La causa, que es dirigida por el Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal de la Nación, ha generado hermetismo en torno a la investigación, debido a la posibilidad de que el acusado haya estado involucrado en la muerte de un joven en 2023.

El enfermero, identificado como L.E.B., trabaja en el Policlínico PAMI II desde 2014, y se le atribuye el robo de medicamentos de alta peligrosidad —como fentanilo y bromuro de vecuronio— que sustraía del centro de salud para venderlos en el mercado negro. Durante los operativos realizados, se llevaron a cabo cuatro allanamientos en diferentes domicilios del acusado y en las instalaciones del Policlínico PAMI II, donde se incautaron ampollas de los medicamentos mencionados, además de documentación relacionada con su actividad ilícita.

Lo que también está bajo investigación es la posible vinculación del enfermero con la muerte de un joven en agosto de 2023. Se sospecha que el acusado le habría proporcionado fentanilo, que fue utilizado por el joven como droga, lo que podría haber contribuido a su fallecimiento. La fiscalía está profundizando en este aspecto mientras continúa el análisis de la prueba recabada.

Los operativos estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional, con la participación del Escuadrón de Operaciones Antidrogas, UESPROJUD, y SEINAROS Rosario. Se espera que en las próximas horas, el acusado sea formalmente imputado por el juez de Garantías Román Lanzón, mientras la investigación sigue avanzando.