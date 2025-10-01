El CCB dictará un Taller de Arte Abstracto para niños de 5 a 11 años

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación.

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) invita a todos los niños de 5 a 11 años a participar en un Taller de Arte Abstracto, que se llevará a cabo este jueves 2 de octubre de 19:00 a 20:30 hs., en forma totalmente gratuita. El taller está diseñado para ofrecer a los más pequeños una experiencia única en el mundo del arte abstracto, donde podrán explorar colores, formas y texturas de una manera creativa y no figurativa.

A lo largo de la actividad, los niños serán acompañados en su búsqueda de autoexpresión, aprendiendo a plasmar sus emociones y conceptos abstractos a través de líneas, manchas de color y composiciones dinámicas. El taller busca incentivar la creatividad, la imaginación y el pensamiento fuera de lo común, promoviendo un ambiente en el que cada niño pueda desarrollar su propio estilo artístico.

Las inscripciones están abiertas en el Centro Cultural del Bicentenario, de lunes a viernes de 9 a 13 hs., o también se pueden realizar telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación.