Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 OCT 2025 | 23º
X
Locales

La santiagueña Sandra Atia obtuvo el cuarto lugar en el Campeonato Internacional de Masajes en México

La masajista profesional se destacó en el certamen “Seven Wonders” con su masaje folclórico y representó a la Argentina entre competidores de todo el mundo.

Hoy 21:15
Sandra

La santiagueña Sandra Atia consiguió el cuarto puesto en la categoría spa del 3° Campeonato Internacional de Masajes “Las 7 Maravillas”, realizado en México. Allí participaron profesionales de países como Canadá, Inglaterra, España, Bolivia y Trinidad y Tobago, en un certamen de alto nivel que reunió a los mejores del mundo.

Atia representó oficialmente a la Argentina con su masaje folclórico, una técnica que ya le había permitido consagrarse como campeona latinoamericana en 2024 en Mar del Plata y obtener cinco medallas de oro en competencias internacionales.

Sandra Sandra

“Fue una decisión muy complicada porque todo lo hice a pulmón, pero era una oportunidad enorme para representar a mi país. Me está costando, pero sé que cuento con el apoyo de mi familia, amigos y pacientes, que me ayudan y me alientan a no bajar los brazos”, expresó emocionada tras su regreso.

Sandra Sandra

La profesional destacó que esta experiencia fue “enriquecedora” porque le permitió crecer, aprender y compartir con grandes colegas del mundo. Además, adelantó que fue invitada a futuros campeonatos internacionales en España, Canadá y Dinamarca, este último considerado el torneo más importante del mundo en su disciplina.

“Los sueños se alcanzan con esfuerzo, disciplina y pasión. Este es un nuevo desafío que me llena de ilusión y me impulsa a seguir preparándome con más fuerza que nunca”, afirmó.

TEMAS México

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Policía de Perú asegura que el móvil del triple crimen en Florencio Varela fue el robo de tres kilos de cocaína
  2. 2. Revelan que el conductor de la camioneta que transportaba 594 kilos de cocaína iba a cobrar $24 millones
  3. 3. Video: así fue la detención de “Pequeño J”, el narco acusado del triple crimen en Florencio Varela
  4. 4. Comenzó la audiencia de prisión preventiva contra Silvio Perea, acusado de torturar a su pareja
  5. 5. La Legislatura provincial aprobó la Ley de Reiterancia Delictiva
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT