La santiagueña Sandra Atia obtuvo el cuarto lugar en el Campeonato Internacional de Masajes en México

La masajista profesional se destacó en el certamen “Seven Wonders” con su masaje folclórico y representó a la Argentina entre competidores de todo el mundo.

Hoy 21:15

La santiagueña Sandra Atia consiguió el cuarto puesto en la categoría spa del 3° Campeonato Internacional de Masajes “Las 7 Maravillas”, realizado en México. Allí participaron profesionales de países como Canadá, Inglaterra, España, Bolivia y Trinidad y Tobago, en un certamen de alto nivel que reunió a los mejores del mundo.

Atia representó oficialmente a la Argentina con su masaje folclórico, una técnica que ya le había permitido consagrarse como campeona latinoamericana en 2024 en Mar del Plata y obtener cinco medallas de oro en competencias internacionales.

“Fue una decisión muy complicada porque todo lo hice a pulmón, pero era una oportunidad enorme para representar a mi país. Me está costando, pero sé que cuento con el apoyo de mi familia, amigos y pacientes, que me ayudan y me alientan a no bajar los brazos”, expresó emocionada tras su regreso.

La profesional destacó que esta experiencia fue “enriquecedora” porque le permitió crecer, aprender y compartir con grandes colegas del mundo. Además, adelantó que fue invitada a futuros campeonatos internacionales en España, Canadá y Dinamarca, este último considerado el torneo más importante del mundo en su disciplina.

“Los sueños se alcanzan con esfuerzo, disciplina y pasión. Este es un nuevo desafío que me llena de ilusión y me impulsa a seguir preparándome con más fuerza que nunca”, afirmó.