Gillian Anderson insinúa su regreso en un posible reboot de The X-Files

La actriz había asegurado en 2017 que no regresaría a la serie, pero en sus últimas declaraciones mostró nostalgia por su emblemático personaje.

Hoy 07:58

La historia de Gillian Anderson con The X-Files parece no haber llegado a su fin. En 2017, la actriz aseguró que no volvería a trabajar en la serie repitiendo su personaje de Dana Scully, ya que había muchas otras cosas que quería hacer sin la necesidad de estar “atada durante meses y meses a una sola cosa en particular”. Sin embargo, en los últimos años parece haber cambiado de opinión y podría sorprender a los fanáticos.

En sus declaraciones más recientes, se vislumbra que la actriz estadounidense ha vuelto a sentir nostalgia por el personaje que interpretó a lo largo de tres décadas y podría ser parte del reboot de The X-Files, aún no confirmado, que estaría dirigido por Ryan Coogler, aunque todavía no se conocen más detalles al respecto.

Fue en una entrevista con CBR que reveló: “Quizás llegue el momento, quizá dentro de unos años, si Ryan Coogler consigue que The X-Files despegue, en que vuelva a recurrir a Scully bajo su tutela”. Anderson encarnó a la agente del FBI Dana Scully durante nueve temporadas y también en los dos regresos que conformaron las temporadas 10 y 11. 

Este papel es uno de los más importantes de la trama, motivo por el cual la actriz está fuertemente identificada en la cultura popular con este rol y ligada a David Duchovny, su coprotagonista. Es justamente la relevancia de este personaje en su carrera lo que explica las idas y vueltas de Anderson respecto a su deseo de volver a interpretarlo.

