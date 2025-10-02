El Pre-Federal “60 años de Canal 7” sigue con la 7ª fecha y un pendiente

Este jueves 2 de octubre continúa la acción del certamen con partidos clave en las dos zonas. Habrá cruces de la 7ª fecha y un duelo postergado de la jornada anterior.
El Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7” vuelve a la acción y esta semana tendrá una agenda cargada. Este jueves 2 de octubre se pondrá en marcha la 7ª fecha, que se jugará en simultáneo con un encuentro pendiente de la 6ª jornada.
En la Zona 1, la acción comenzará este jueves con el choque entre Juventud y Belgrano. La continuidad será el viernes 3, cuando Sportivo Colón reciba a Tiro Federal y Jorge Newbery se mida con Quimsa, completando la programación.
Por la Zona 2, la jornada arranca con el duelo pendiente de la 6ª fecha: Independiente vs. Olímpico, que se jugará también este jueves. El viernes se disputarán los restantes partidos: Huracán frente a Independiente, Red Star contra Nicolás Avellaneda y Normal Banda ante Olímpico, en otro de los cruces atractivos.
Pre Federal 7ª fecha
Zona 1
Jueves 02 de octubre / 22hs
Juventud vs. Belgrano
Viernes 3 de octubre / 22hs
Sportivo Colón vs. Tiro Federal
Jorge Newbery vs. Quimsa
Zona 2
Jueves 02 de octubre / 22hs
Independiente vs. Olímpico* (Pendiente fecha 6)
Viernes 3 de octubre / 22hs
Huracán vs. Independiente
Red Star vs. Nicolás Avellaneda
Normal Banda vs. Olímpico
(*) Pendiente de la 6ª fecha
Todos los resultados – 1° fecha
Zona 1
Sportivo Colón vs. Jorge Newbery (Postergado).
Juventud vs. Quimsa (Postergado).
Tiro Federal vs. Belgrano (Postergado).
Zona 2
Normal Banda vs Red Star (Postergado).
Huracán vs. Nicolás Avellaneda (Postergado).
Olímpico vs. Independiente (Postergado).
Todos los resultados – 2° fecha
Zona 1
Belgrano 79-82 Juventud
Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón
Jorge Newbery 72-68 Quimsa
Zona 2
Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star
Independiente 85-60 Huracán
Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).
Todos los resultados – 3° fecha
Zona 1
Juventud 76-71 Tiro Federal
Sportivo Colón 58-69 Quimsa
Jorge Newbery 83-55 Belgrano
Zona 2
Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
Huracán 51-85 Olímpico
Red Star 77-60 Independiente
Todos los resultados – 4° fecha
Zona 1
Juventud 91-85 Sportivo Colón
Tiro Federal 101-68 Jorge Newbery
Belgrano 101-64 Quimsa
Zona 2
Olímpico 88-55 Red Star
Huracán 75-66 Normal Banda
Independiente 62-85 Nicolás Avellaneda
Resultados de la 5ª fecha
Zona 1
Colón 58–82 Belgrano
Quimsa 78–87 Tiro Federal
Jorge Newbery 96–56 Juventud
Zona 2
Normal Banda 82–72 Independiente
Red Star 68–69 Huracán
Nicolás Avellaneda 91–86 Olímpico
Resultados de la 6ª fecha
Zona 1
Jorge Newbery 88-71 Sportivo Colón
Quimsa 68-65 Juventud
Belgrano 81-77 Tiro Federal
Zona 2
Red Star 80-66 Normal Banda
Nicolás Avellaneda 82-63 Huracán
Independiente vs Olímpico (Postergado).
Posiciones
Zona 1
Jorge Newbery (4-1)
Juventud (3-2)
Belgrano (3-2)
Tiro Federal (3-2)
Quimsa (2-3)
Colón (0-5)
Zona 2
Nicolás Avellaneda (5-0)
Huracán (2-3)
Red Star (2-3)
Normal Banda (1-3) Un partido pendiente
Independiente (1-3) Un partido pendiente
Olímpico (2-1) Dos partidos pendientes