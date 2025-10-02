Ingresar
El Pre-Federal “60 años de Canal 7” sigue con la 7ª fecha y un pendiente

Este jueves 2 de octubre continúa la acción del certamen con partidos clave en las dos zonas. Habrá cruces de la 7ª fecha y un duelo postergado de la jornada anterior.

Hoy 09:53

El Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7” vuelve a la acción y esta semana tendrá una agenda cargada. Este jueves 2 de octubre se pondrá en marcha la 7ª fecha, que se jugará en simultáneo con un encuentro pendiente de la 6ª jornada.

En la Zona 1, la acción comenzará este jueves con el choque entre Juventud y Belgrano. La continuidad será el viernes 3, cuando Sportivo Colón reciba a Tiro Federal y Jorge Newbery se mida con Quimsa, completando la programación.

Por la Zona 2, la jornada arranca con el duelo pendiente de la 6ª fecha: Independiente vs. Olímpico, que se jugará también este jueves. El viernes se disputarán los restantes partidos: Huracán frente a Independiente, Red Star contra Nicolás Avellaneda y Normal Banda ante Olímpico, en otro de los cruces atractivos.

Pre Federal 7ª fecha

Zona 1
Jueves 02 de octubre / 22hs
Juventud vs. Belgrano
Viernes 3 de octubre / 22hs
Sportivo Colón vs. Tiro Federal
Jorge Newbery vs. Quimsa

Zona 2
Jueves 02 de octubre / 22hs
Independiente vs. Olímpico* (Pendiente fecha 6)

Viernes 3 de octubre / 22hs
Huracán vs. Independiente
Red Star vs. Nicolás Avellaneda
Normal Banda vs. Olímpico

(*) Pendiente de la 6ª fecha

Todos los resultados – 1° fecha

Zona 1
Sportivo Colón vs. Jorge Newbery (Postergado).
Juventud vs. Quimsa (Postergado).
Tiro Federal vs. Belgrano (Postergado).

Zona 2
Normal Banda vs Red Star (Postergado).
Huracán vs.  Nicolás Avellaneda (Postergado).
Olímpico vs. Independiente (Postergado).

Todos los resultados – 2° fecha

Zona 1
Belgrano 79-82 Juventud
Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón
Jorge Newbery 72-68 Quimsa 

Zona 2
Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star
Independiente 85-60 Huracán
Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).

Todos los resultados – 3° fecha

Zona 1
Juventud 76-71 Tiro Federal
Sportivo Colón 58-69 Quimsa
Jorge Newbery 83-55 Belgrano

Zona 2
Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
Huracán 51-85 Olímpico
Red Star 77-60 Independiente

Todos los resultados – 4° fecha

Zona 1
Juventud 91-85 Sportivo Colón
Tiro Federal 101-68 Jorge Newbery
Belgrano 101-64 Quimsa

Zona 2
Olímpico 88-55 Red Star
Huracán 75-66 Normal Banda
Independiente 62-85 Nicolás Avellaneda

Resultados de la 5ª fecha

Zona 1
Colón 58–82 Belgrano
Quimsa 78–87 Tiro Federal
Jorge Newbery 96–56 Juventud

Zona 2
Normal Banda 82–72 Independiente
Red Star 68–69 Huracán
Nicolás Avellaneda 91–86 Olímpico

Resultados de la 6ª fecha

Zona 1
Jorge Newbery 88-71 Sportivo Colón
Quimsa 68-65 Juventud
Belgrano 81-77 Tiro Federal 

Zona 2
Red Star 80-66 Normal Banda
Nicolás Avellaneda 82-63 Huracán
Independiente vs Olímpico (Postergado).

Posiciones

Zona 1
Jorge Newbery (4-1)
Juventud (3-2)
Belgrano (3-2)
Tiro Federal (3-2)
Quimsa (2-3)
Colón (0-5)

Zona 2
Nicolás Avellaneda (5-0)
Huracán (2-3)
Red Star (2-3)
Normal Banda (1-3) Un partido pendiente
Independiente (1-3) Un partido pendiente
Olímpico (2-1) Dos partidos pendientes

