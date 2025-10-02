El Pre-Federal “60 años de Canal 7” sigue con la 7ª fecha y un pendiente

Este jueves 2 de octubre continúa la acción del certamen con partidos clave en las dos zonas. Habrá cruces de la 7ª fecha y un duelo postergado de la jornada anterior.

El Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7” vuelve a la acción y esta semana tendrá una agenda cargada. Este jueves 2 de octubre se pondrá en marcha la 7ª fecha, que se jugará en simultáneo con un encuentro pendiente de la 6ª jornada.

En la Zona 1, la acción comenzará este jueves con el choque entre Juventud y Belgrano. La continuidad será el viernes 3, cuando Sportivo Colón reciba a Tiro Federal y Jorge Newbery se mida con Quimsa, completando la programación.

Por la Zona 2, la jornada arranca con el duelo pendiente de la 6ª fecha: Independiente vs. Olímpico, que se jugará también este jueves. El viernes se disputarán los restantes partidos: Huracán frente a Independiente, Red Star contra Nicolás Avellaneda y Normal Banda ante Olímpico, en otro de los cruces atractivos.

Pre Federal 7ª fecha

Zona 1

Jueves 02 de octubre / 22hs

Juventud vs. Belgrano

Viernes 3 de octubre / 22hs

Sportivo Colón vs. Tiro Federal

Jorge Newbery vs. Quimsa

Zona 2

Jueves 02 de octubre / 22hs

Independiente vs. Olímpico* (Pendiente fecha 6)

Viernes 3 de octubre / 22hs

Huracán vs. Independiente

Red Star vs. Nicolás Avellaneda

Normal Banda vs. Olímpico

(*) Pendiente de la 6ª fecha

Todos los resultados – 1° fecha

Zona 1

Sportivo Colón vs. Jorge Newbery (Postergado).

Juventud vs. Quimsa (Postergado).

Tiro Federal vs. Belgrano (Postergado).

Zona 2

Normal Banda vs Red Star (Postergado).

Huracán vs. Nicolás Avellaneda (Postergado).

Olímpico vs. Independiente (Postergado).

Todos los resultados – 2° fecha

Zona 1

Belgrano 79-82 Juventud

Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón

Jorge Newbery 72-68 Quimsa

Zona 2

Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star

Independiente 85-60 Huracán

Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).

Todos los resultados – 3° fecha

Zona 1

Juventud 76-71 Tiro Federal

Sportivo Colón 58-69 Quimsa

Jorge Newbery 83-55 Belgrano

Zona 2

Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda

Huracán 51-85 Olímpico

Red Star 77-60 Independiente

Todos los resultados – 4° fecha

Zona 1

Juventud 91-85 Sportivo Colón

Tiro Federal 101-68 Jorge Newbery

Belgrano 101-64 Quimsa

Zona 2

Olímpico 88-55 Red Star

Huracán 75-66 Normal Banda

Independiente 62-85 Nicolás Avellaneda

Resultados de la 5ª fecha

Zona 1

Colón 58–82 Belgrano

Quimsa 78–87 Tiro Federal

Jorge Newbery 96–56 Juventud

Zona 2

Normal Banda 82–72 Independiente

Red Star 68–69 Huracán

Nicolás Avellaneda 91–86 Olímpico

Resultados de la 6ª fecha

Zona 1

Jorge Newbery 88-71 Sportivo Colón

Quimsa 68-65 Juventud

Belgrano 81-77 Tiro Federal

Zona 2

Red Star 80-66 Normal Banda

Nicolás Avellaneda 82-63 Huracán

Independiente vs Olímpico (Postergado).

Posiciones

Zona 1

Jorge Newbery (4-1)

Juventud (3-2)

Belgrano (3-2)

Tiro Federal (3-2)

Quimsa (2-3)

Colón (0-5)

Zona 2

Nicolás Avellaneda (5-0)

Huracán (2-3)

Red Star (2-3)

Normal Banda (1-3) Un partido pendiente

Independiente (1-3) Un partido pendiente

Olímpico (2-1) Dos partidos pendientes