El CCB abrió las inscripciones para el Taller de Rodaje Audiovisual con Osmo Mobile

A partir del lunes 6 de octubre, el Centro Cultural del Bicentenario ofrecerá un taller para aprender a producir obras audiovisuales utilizando equipos como el Osmo Mobile. Inscripciones abiertas con cupos limitados.

Hoy 10:54

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) anuncia el inicio del Taller de Rodaje Audiovisual con Osmo Mobile, que comenzará este lunes 6 de octubre. Este taller tiene como objetivo enseñar a los participantes las técnicas de producción audiovisual, cubriendo todas las etapas de la creación de una obra, desde la preproducción hasta la postproducción.

El taller se dividirá en dos comisiones con los siguientes horarios:

Comisión 1: De 16 a 18 hs .

De . Comisión 2: De 18 a 20 hs.

A lo largo del curso, los asistentes aprenderán a utilizar sus celulares y el Osmo Mobile para grabar con calidad profesional, además de emplear equipos de sonido, iluminación y software de edición. Los participantes desarrollarán guiones, storyboards, y tendrán la oportunidad de filmar y editar escenas, contribuyendo a la creación de un proyecto concreto como un cortometraje.

El taller abordará aspectos fundamentales del lenguaje audiovisual, como la narrativa, los géneros cinematográficos y las distintas etapas de la producción. El trabajo se realizará en equipos, donde cada miembro asumirá un rol específico en el proceso de rodaje (dirección, producción, fotografía, sonido, arte).

Las inscripciones están abiertas en el Centro Cultural del Bicentenario, de lunes a viernes de 9 a 13 hs, o telefónicamente al 4223763, interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción lo antes posible.