Emily Blunt habló de la nueva y esperada película de Martin Scorsese

La actriz británica adelantó detalles de su próximo proyecto junto a Dwayne Johnson, en una historia que el propio Scorsese definió como “la última gran historia de la mafia estadounidense”.

Hoy 07:35

Emily Blunt y Dwayne Johnson volverán a compartir pantalla en un proyecto que ya genera gran expectativa en Hollywood: una película dirigida por Martin Scorsese que ha sido descrita como “la última gran historia de la mafia estadounidense” y un Goodfellas ambientado en Hawái.

La actriz habló durante la alfombra roja del estreno de The Smashing Machine, biopic de A24 sobre el luchador de la UFC Mark Kerr, dirigida por Benny Safdie, que se estrena este viernes en cines. Allí adelantó algunos detalles sobre su próxima colaboración con Johnson.

“Estamos desarrollándola ahora mismo. Es una historia realmente asombrosa”, expresó Blunt. “Es la última gran historia de la mafia estadounidense, y no puedo creer que aún no se haya contado. Es un papel terriblemente emocionante para [Johnson], en el que podrá profundizar muchísimo. Está en proceso de escritura, estamos trabajando en ello. Y eso es lo maravilloso, ir construyéndolo”.

La trama se inspira en la vida de Wilford “Nappy” Pulawa, jefe criminal que en la década del 70 lideró The Company, la mayor organización mafiosa de Hawái. Con reputación de brutalidad y asesinatos, Pulawa combatió a triadas y hasta al ejército estadounidense para quedarse con el control del crimen organizado en las islas. Su grupo manejaba actividades como el juego ilegal, la trata de personas, el tráfico de marihuana y la corrupción laboral.

Dwayne Johnson y Emily Blunt

Pulawa fue finalmente condenado en 1973 a 15 años de prisión por evasión de impuestos, tras ser acusado de dos asesinatos, y salió en libertad en 1984. En 1975, Nevada lo vetó de por vida en todos sus casinos.

El proyecto cuenta con un equipo de productores de primer nivel: además de Scorsese, participan Dwayne Johnson, Emily Blunt, Leonardo DiCaprio, Nick Bilton (autor del guion), Dany Garcia, Lisa Frechette y Rick Yorn y Chris Donnelly de LBI Entertainment.

Deadline adelantó que la idea comenzó a circular en febrero y que Disney estuvo cerca de cerrar un acuerdo en marzo de este año. Con un elenco de figuras y el sello de Scorsese, la expectativa por esta historia del bajo mundo hawaiano ya se perfila como uno de los futuros grandes estrenos del cine criminal.