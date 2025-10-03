Quentin Tarantino estrenará 'Kill Bill' tal y como la soñó: llega "The Whole Bloody Affair"

Más de 20 años después, el director presenta la versión completa de su icónica saga, con escenas inéditas y la posibilidad de verla en cine en glorioso 70mm o 35mm.

Hoy 09:41

Todo el mundo sabe por qué Kill Bill está dividida en dos volúmenes: Quentin Tarantino quería que fuera una película completa, pero Harvey Weinstein, el productor que “veía el cine como los perros miran la carne”, le sugirió dividirla en dos partes. La decisión fue acertada, ya que de no hacerlo, Tarantino habría tenido que cortar escenas emblemáticas de Uma Thurman con katana, resultando en una película mutilada.

Ahora, más de 20 años después, el director finalmente estrenará la película tal y como la imaginó, con un aliciente extra.

El 5 de diciembre en Estados Unidos (fecha aún sin confirmar para España) es el día que los fans de Tarantino deberían marcar en su calendario, porque Kill Bill: The Whole Bloody Affair es, según el propio director en Variety, “la forma en la que hay que verla. Estoy muy contento de dar a los fans la posibilidad de verla como una película. La mejor manera de verla es en cine en glorioso 70mm o 35mm. ¡Sangre y tripas en una pantalla grande en toda su gloria!”.

Eso sí, no se trata de las dos películas pegadas, sino de una versión revisada: se eliminarán el cliffhanger de la primera parte y el resumen de la segunda, y se añadirá una secuencia animada inédita de siete minutos y medio.

Hasta ahora, Kill Bill ha recaudado 330 millones de dólares en taquilla y se ha convertido en una auténtica película de culto moderna. Sin embargo, esta versión completa era una espinita clavada para Tarantino desde 2011. Desde entonces, la cinta ha estado guardada, esperando el momento perfecto para su estreno.

Para los fans, volver a ver a Uma Thurman katana en mano acabando con todo a su paso será, sin duda, una fiesta que no querrán perderse.