El CCB dictará un Taller de Xilografía dirigido a niños de entre 5 y 11 años

Una oportunidad única para que los niños desarrollen sus habilidades artísticas y aprendan sobre la historia de la xilografía de una manera divertida y educativa.

Hoy 07:27

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) abrirá sus puertas este martes 7 y jueves 9 de octubre para ofrecer un taller de xilografía dirigido a niños de entre 5 y 11 años. La actividad, que se llevará a cabo de 19:00 a 20:30 hs, es completamente gratuita y tiene como objetivo introducir a los más pequeños en el fascinante mundo de la impresión artística.

El taller comenzará con una visita guiada a la exposición "Huellas que Conservan Memoria", de la Casa Taller "La 48", donde los participantes podrán observar y conocer los detalles de esta técnica ancestral. Luego, de manera lúdica y sencilla, aprenderán los principios de la xilografía, una de las técnicas de impresión más antiguas, originaria de China.

La xilografía es una técnica de impresión en la que se utiliza una matriz tallada en relieve sobre madera. El artista talla una imagen en la superficie de la madera, la entinta y luego la prensa contra el papel, transfiriendo la imagen. Este proceso, que combina destreza manual y creatividad, será experimentado por los niños mientras crean sus propias obras.

Las inscripciones para el taller ya están abiertas y se realizan en el mismo Centro Cultural del Bicentenario, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. También es posible hacerlo telefónicamente al 4223763, interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados, por lo que se recomienda asegurar el lugar con antelación.

