Detuvieron a “Pila” cuando intentaba huir con un ventilador en plena madrugada

Un conocido sujeto con antecedentes fue reducido por la Policía en la madrugada de este sábado, cuando intentaba escapar llevando consigo un ventilador de pie cuya procedencia no pudo justificar.

Hoy 11:26

El hecho se registró alrededor de las 3, en la intersección de calles Avellaneda y Fray Mamerto Esquiú, en el barrio San Martín. Personal de recorridos de la Comisaría Comunitaria N° 50 observó a un individuo en actitud sospechosa, que al advertir la presencia policial trató de darse a la fuga, arrojando al suelo un ventilador de pie marca Premium.

Tras una breve persecución, los efectivos lograron reducirlo e identificarlo como Rodolfo Brian Alderete, de 32 años, alias “Pila”, domiciliado en calle Gregorio Díaz al 300 del barrio Herrera El Alto.

Al verificar sus antecedentes mediante el sistema SICOF, se constató queAlderete tenía un pedido de detención vigente desde marzo de este año, en el marco de una causa por lesiones leves calificadas por el vínculo en perjuicio de Silvia Natalia Rojas, con intervención del Juzgado a cargo del Dr. Diego Vittar y de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Sin embargo, esa medida ya había sido cumplida, ya que el encartado estuvo detenido en agosto y recuperó la libertad el 25 de ese mismo mes.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, el ventilador quedó secuestrado como elemento de investigación y Alderete fue trasladado a sede policial, donde permanece alojado en calidad de demorado, a la espera de que posibles damnificados formulen denuncia.