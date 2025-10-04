Decomisan 4 mil kilos de carne proveniente de la faena clandestina y clausuran un comercio en Clodomira

El establecimiento no contaba con habilitación comercial ni sanitaria, y tampoco su cámara de frío. Por ello se dispuso la clausura preventiva como así también el decomiso total de 4.000 kilos de carne.

En un importante operativo realizado este viernes, personal del área ProCarne–Fiscalización y del área de Marcas y Señales de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, con colaboración de la Dirección General de Seguridad, desbarató una red de faena clandestina en la localidad de Siete Árboles y en la ciudad de Clodomira, departamento Banda.

El procedimiento se inició en un domicilio particular de Siete Árboles, donde los inspectores detectaron la realización de faena clandestina. En el lugar se halló una planchada con perchas, aparejos y otros elementos utilizados para la actividad ilegal, los cuales fueron secuestrados. Además, se decomisaron aproximadamente 400 kilos de carne roja que no contaban con las condiciones sanitarias correspondientes y estaban totalmente fuera del circuito habilitado.

A partir de los datos obtenidos en el lugar, se logró establecer la conexión con un comercio de venta al público en la ciudad de Clodomira. Allí se comprobó que se comercializaba carne proveniente de la faena clandestina.

El establecimiento no contaba con habilitación comercial ni sanitaria, y tampoco su cámara de frío. Por ello se dispuso la clausura preventiva como así también el decomiso total de 4.000 kilos de carne.

Dando cumplimiento al artículo 27 de la Ley Provincial 5893/92 donde establece el destino del decomiso, la mercadería fue donada a la Asociación Civil Bichos, Amor Animal y a la Sección Canes de la Policía de la Provincia, conforme la normativa vigente.

El accionar conjunto de ProCarne-Fiscalización y de la Dirección General de Seguridad reafirma el compromiso de combatir la faena clandestina y de hacer cumplir la Ley Federal de Carnes N° 22.375 y la Ley Provincial N° 5.893/92.

La comunidad puede ayudar a cuidar la salud pública denunciando irregularidades en calle Andes N° 30, Complejo Manuel Belgrano, piso 8,Dirección de Agricultura y Ganadería; también a través del watssap:385-5853489 o al email: procarne.dayg@.produccion.gob.ar