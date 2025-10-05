Franco Colapinto no pudo ocultar su decepción tras el GP de Singapur: “El auto es inmanejable”

El piloto argentino terminó 16º y se mostró frustrado por el rendimiento del equipo, pese a superar a su compañero Pierre Gasly. Colapinto cuestionó la velocidad del auto y lamentó no poder lograr mejores resultados en la grilla.

A pesar de una buena actuación personal, Franco Colapinto se mostró molesto tras el Gran Premio de Singapur, donde finalizó en el puesto 16. El piloto argentino reconoció que la falta de rendimiento del auto fue el principal factor que le impidió pelear por mejores posiciones.

“Una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto y no entiendo bien por qué vamos tan lento”, declaró Colapinto a la prensa especializada.

El joven piloto explicó que hizo lo mejor posible en cada momento, pero la falta de competitividad del vehículo condicionó toda su estrategia. “Hice lo mejor que pude en cada momento, pero no sale nada. Una carrera mala y muy lenta”, agregó, mostrando su descontento con la escudería.

A pesar de la frustración, Colapinto terminó por delante de Pierre Gasly, su compañero en Alpine, pero admitió que eso no alcanza para conformarlo y espera mejoras de cara a las próximas carreras de la temporada.