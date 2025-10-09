Vecinos casi linchan a sujeto acusado de manosear a una nena de tres años

El hecho ocurrió en el barrio Bosco III y la policía tuvo que intervenir cuando familiares y vecinos del sujeto le propinaban una brutal paliza.

Hoy 07:57

Un hombre fue rescatado por la policía de una docena de vecinos resueltos a lincharlo, acusándolo de llevar a su casa, en brazos, a una nena de seis años y haberla manoseado.

Allí básicamente se centra la acusación en contra del individuo, de 27 años, imputado por presunto "abuso sexual simple", 24 horas después de un escándalo en las calles del barrio Bosco III.

El sujeto habría interceptado a la pequeña en la calle, ya que es su vecina. Acto seguido, la habría tomado en brazos y trasladado a su vivienda.

Dentro de su casa, la habría manoseado por encima de la ropa. Minutos después, la niña dejó el inmueble y marchó con su familia. Fue una tía quien advirtió que algo no estaba bien y comenzó a interrogarla.

Así, pudo determinar que la nena estuvo en casa del vecino, con los manoseos que terminaron generando perplejidad en la niña.

No hubo denuncia u otra alerta. Ni bien recibió la noticia, la familia y varios vecinos coparon la casa del hombre y lo tomaron a golpes. Fue tal la violencia, que debieron terciar policías para rescatarlo de la furia de la gente.

Alojado en la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 17, la fiscal, Yésica Lucas, se apresta a indagarlo. También, trabajan expertos de la DINAF, en torno al incidente y sus detalles finos.