Una mujer de General Taboada cayó en una estafa telefónica y perdió más de $4 millones

Fue víctima de un engaño telefónico tras intentar solucionar el vencimiento de su tarjeta de crédito.

Hoy 08:18

Una mujer de 57 años, residente de la zona rural de Averías, en el departamento General Taboada, sufrió una estafa telefónica que la dejó en una situación económica comprometida. La víctima había estado enfrentando problemas con su tarjeta de crédito física, la cual había vencido hacía ya seis meses. A pesar de sus intentos previos para resolver la situación, no había podido obtener una respuesta favorable.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ante la falta de solución, la mujer decidió buscar en Internet un contacto para realizar su reclamo y encontró un link que le prometía la atención al cliente. Al ingresar, la página la redirigió a un número telefónico con característica de la provincia de Córdoba, al que decidió llamar.

Un hombre que se presentó como empleado de la entidad de tarjetas de crédito atendió su llamada y comenzó a recibir los reclamos de la mujer. Durante la conversación, el estafador le indicó que había formalizado su reclamo y que, como parte del proceso, debía transferir el saldo disponible de su tarjeta vieja a una nueva que le llegaría en los próximos días. El sujeto solicitó información personal y de su tarjeta para llevar a cabo el procedimiento.

Bajo la falsa seguridad de que todo se trataba de un procedimiento legítimo, la mujer realizó siete transferencias a billeteras virtuales de diferentes titulares, hasta que se quedó sin saldo. Al cortar la llamada, intentó contactar nuevamente al supuesto agente, pero ya no obtuvo respuesta.

La estafa se descubrió cuando la mujer recibió un resumen de cuenta en el que se le informaba que debía más de 4 millones de pesos, exactamente $4.056.859, por una serie de operaciones comerciales que nunca realizó. Desesperada, acudió a la Comisaría Nº 21 de Bandera (Belgrano) para realizar la denuncia correspondiente.

Las autoridades investigan el caso para dar con los responsables de esta estafa.