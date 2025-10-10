Se disputa la tercera jornada del Súper 8 de Hockey 2025 en Santiago

El torneo reúne a los ocho mejores clubes del país que competirán durante cinco días para definir al campeón del 2025.

Hoy 09:46

Este viernes se disputa la tercera jornada del Súper 8, la fase final de la Superliga de Hockey (SLH), en Santiago del Estero. Hay actividad en Caballeros y Damas y este es el cronograma.

Cronograma Damas

Zona A

Duendes de Rosario vs. GEBA /8:30

Lomas Athletic vs. Córdoba Athletic /10:20

Zona B

Universitario de Córdoba vs. San Fernando /12:10

Ducilo vs. Universitario de Rosario /14

Cronograma Caballeros

Zona A

GER vs. Banco Provincia /15:50

Alemán de Mendoza vs. Mitre /17:40

Zona B

La Salle Córdoba vs. San Fernando/19:30

GEBA vs. Universitario de Rosario/21:20

Resultados de la primera jornada

Damas:

San Fernando 4-0 Ducilo

Universitario de Rosario 2-2 Universitario de Córdoba

Duendes de Rosario 3-4 Córdoba Athletic

Lomas Athletic 1-0 GEBA

Caballeros:

San Fernando 3-1 GEBA

Universitario de Rosario 2-1 La Salle Córdoba

GER 2-5 Alemán de Mendoza

Mitre 2-1 Banco Provincia

Resultados de la segunda jornada

Damas

Lomas Athletic 1-1 Duendes de Rosario

GEBA 2-2 Córdoba Athletic

Universitario de Córdoba 0-1 Ducilo

Universitario de Rosario 1-2 San Fernando

Caballeros



Mitre 3-1 GER

Banco Provincia 5-3 Alemán de Mendoza

La Salle Córdoba 1-1 GEBA

Universitario de Rosario 0-4 San Fernando

Grupos

En damas, Lomas, GEBA, Duendes y Córdoba Athletic forman parte de la zona A. Mientras que San Fernando, Ducilo, Universitario de Rosario y Universitario de Córdoba componen la zona B.

Mitre, Banco Provincia, Gimnasia y Esgrima de Rosario y Alemán de Mendoza, componen la zona A del torneo de caballeros. En la zona B se encuentran San Fernando, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, Universitario de Rosario y La Salle.

Disputa de torneo

Cada torneo está compuesto por los cuatro ganadores de la Fase 1 de la Superliga de Hockey 2025, el campeón de la edición 2024 y los tres mejores equipos clasificados por la Asociación de Buenos Aires.

El formato del certamen es igual en ambas ramas: los primeros tres días de competencia se disputará la fase de grupos. Quienes resulten en los dos primeros puestos de cada zona disputarán las semifinales el día sábado y, quienes consigan la victoria, obtendrán su pase a la final que se desarrollará el domingo a las 14.00 en el caso de las damas y a las 16.00 en los caballeros. El equipo que resulte campeón también asegurará su cupo para el próximo año.

El escenario del torneo será el Estadio Polideportivo de Santiago del Estero, tal como lo fue en la edición del 2023. El mejor hockey del país volverá a latir en la cancha que vio jugar a Leones, Leonas y a los mejores seleccionados del mundo.