Un Batallón de Amor por Briana: una movida solidaria que fue un éxito y dejó un fuerte mensaje de esperanza

La movida solidaria realizada en Santiago es tu Río superó todas las expectativas, logró reunir una gran ayuda para Briana y dejó a su familia agradecida por el acompañamiento y el mensaje de esperanza de la comunidad.

Hoy 23:08

La solidaridad volvió a decir presente en Santiago del Estero. La jornada “Un Batallón de Amor por Briana”, realizada días atrás en Santiago es tu Río, fue un verdadero éxito y permitió reunir una gran cantidad de ayuda para Briana, una niña de 6 años que convive con parálisis cerebral, y su familia.

Vecinos, vecinas y distintas familias se acercaron para colaborar y acompañar una causa que movilizó corazones. La respuesta superó las expectativas y dejó a Briana y a los suyos profundamente emocionados y agradecidos por el acompañamiento recibido.

La movida solidaria fue impulsada y coordinada por Marcos, encargado de “Un Batallón de Amor”, quien logró reunir a numerosas personas para apoyar el emprendimiento familiar de Briana, generando compras solidarias que significaron un gran respaldo para Ulises y Vanina, sus padres. Además, Marcos fue uno de los principales responsables de recolectar donaciones, fortaleciendo la red de ayuda durante toda la jornada.

Tras el evento, la familia dialogó con este medio y expresó su agradecimiento por la enorme muestra de apoyo. Vanina, mamá de Briana, compartió un testimonio cargado de sinceridad y emoción:

“Yo sé que es difícil, no hay noche que no pienses qué podés hacer para que la vida de tu hija cambie y esté bien. Gracias a todos los que nos ayudan. Los santiagueños son solidarios y gracias a ellos, Briana puede salir adelante”, expresó.

Además, Ulises, su papá, destacó que Briana se encuentra contenida y acompañada, y que como familia trabajan día a día para luchar por y para ella, enfrentando cada desafío con amor, compromiso y perseverancia.

La jornada solidaria no solo permitió reunir donaciones e insumos fundamentales, sino que también dejó un mensaje de fuerza y esperanza. En ese sentido, la familia remarcó:

“Briana nos ayuda a seguir, con cada gesto que ella hace, nos da fuerzas para seguir luchando”.

La iniciativa logró visibilizar una realidad que atraviesan muchas familias y dejó en claro que la empatía, la unión y el acompañamiento colectivo pueden marcar la diferencia.