Añatuya: un motociclista debió ser hospitalizado tras derrapar en Ruta 7

El hombre, de 47 años, perdió el control de su moto en uno de los ingresos a la ciudad y fue derivado al Hospital Zonal. La Policía realizó las pericias correspondientes y reguló el tránsito.

Durante la noche de este sábado, un hombre de 47 años protagonizó un grave incidente vial sobre la Ruta Provincial 7, en uno de los ingresos de la ciudad de Añatuya. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control de su motovehículo, impactando violentamente contra la cinta asfáltica.

El protagonista del siniestro fue identificado como identificado como de apellido Palavecino, con domicilio en el barrio Colonia San Francisco. Según los primeros informes, Palavecino se desplazaba en su motocicleta cuando sufrió un derrape que le provocó diversas lesiones, quedando tendido en el lugar hasta la llegada de auxilio.

Minutos después del alerta, una ambulancia municipal se hizo presente en el sitio para brindar las primeras curaciones. Debido a la magnitud de los golpes, el personal sanitario procedió al traslado urgente del herido hacia la guardia del Hospital Zonal de Añatuya, donde permanece bajo observación médica para evaluar el carácter de sus heridas.

En el lugar del accidente trabajó personal policial para realizar las pericias de rigor y regularizar el tránsito, que se vio afectado momentáneamente por el operativo de rescate.