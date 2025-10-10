Buscan desesperadamente a Vaquita, una perrita extraviada en el barrio Alberdi

La dueña ha dejado su número de contacto para quienes puedan tener información o haber visto a la perrita: 3856114366.

Hoy 12:49

El 26 de septiembre, Vaquita, una perrita que vivía en la cuadra de Quintana y Taboada, en el Barrio Alberdi, desapareció sin dejar rastro. Desde ese día, su dueña, Nadia, se encuentra desesperada por encontrarla y pide la colaboración de los vecinos y ciudadanos para cualquier información que pueda ayudar en su búsqueda.

La dueña ha dejado su número de contacto para quienes puedan tener información o haber visto a la perrita: 3856114366. Nadia se muestra confiada en que, con la ayuda de todos, se podrá encontrar a Vaquita y devolverla a su hogar.

Cualquier dato puede ser clave, por lo que se solicita a quienes tengan información sobre su paradero que se comuniquen a la brevedad.