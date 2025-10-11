Nacho Castañares reveló detalles sobre la recuperación de Thiago Medina

Tras recibir el alta, Thiago Medina se recupera en su hogar acompañado de su familia y amigos. Nacho Castañares, su excompañero de "Gran Hermano", compartió las dificultades que enfrenta el joven después de la cirugía.

Hoy 09:05

Thiago Medina ya se encuentra en su casa, rodeado por el cariño de sus familiares y amigos, recuperándose tras el grave accidente que sufrió y la posterior intervención quirúrgica. Aunque su recuperación sigue siendo un proceso lento, el joven está mostrando señales de mejora, y su excompañero de Gran Hermano, Nacho Castañares, detalló cómo está viviendo estos días de convalecencia.

En una reciente entrevista con Ángel de Brito, Nacho compartió detalles sobre el estado de Thiago, destacando que, si bien ya no siente dolores intensos, aún enfrenta algunas molestias. “Está bien, está sin dolores. Obviamente, hay partes que le duelen, como la herida de la espalda y las costillas. Pero de piernas, de cabeza y de todo lo demás, estaba impecable”, contó el influencer.

A pesar de las dolencias físicas, Thiago está en su hogar y rodeado por el apoyo de su familia y amigos cercanos, lo que le ha permitido estar más tranquilo en esta etapa de recuperación.

Uno de los aspectos más complejos de su recuperación ha sido el impacto en su memoria. Nacho reveló que Thiago no recuerda nada del accidente, ni las horas previas ni las posteriores al evento. “Me dijo que no recordaba nada del accidente, ni de las horas previas ni posteriores. Fue recolectando información y le fueron contando cómo había sucedido”, explicó Castañares.

A pesar de las secuelas del accidente, el exnovio de Daniela Celis sigue adelante con un espíritu optimista, confiado en que con el tiempo y el apoyo de sus seres queridos, podrá superar este difícil momento. “Hoy nosotros, como familia, los hermanos, el padre, Dani y los amigos, la pasamos mal, así que ahora que está en casa estamos muy contentos”, afirmó Nacho.