Batacazo en el Masters 1000 de Shanghái: Vacherot eliminó a Djokovic y es finalista

El monegasco derrotó al serbio y se ilusiona con seguir haciendo historia.

Hoy 09:37

El tenista monegasco Valentin Vacherot protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia reciente del tenis al vencer a Novak Djokovic por 6-3 y 6-4 y clasificarse a la final del Masters 1000 de Shanghái. El jugador de 204° puesto en el ranking ATP firmó un triunfo histórico ante la leyenda serbia, en apenas una hora y 42 minutos de juego.

El estadio chino fue testigo de una actuación impecable del joven de 25 años, quien dominó con autoridad desde el primer set y mantuvo su nivel frente al actual número 4 del mundo. Tras el encuentro, ambos protagonizaron un emotivo momento en la red: Djokovic felicitó a Vacherot, le dijo que “jugó increíble” y que merecía este momento, mientras que el monegasco, visiblemente emocionado, le respondió: “Fue un placer jugar al menos una vez contra vos. Por favor, no te retires”.

La historia de Vacherot en Shanghái parece sacada de una película. Ni siquiera tenía asegurado su lugar en la qualy, pero entró gracias a varias bajas y superó al estadounidense Nishesh Basavareddy y al canadiense Liam Draxl. Ya en el cuadro principal, fue dejando rivales de peso: Laslo Djere, Aleksandr Bublik (14°), Tomas Machac (20°), Tallon Griekspoor (27°) y Holger Rune (10°), antes de consumar su hazaña ante Djokovic.

Si logra ganar la final este domingo, Vacherot se convertirá en el jugador con peor ranking en conquistar un Masters 1000, superando el récord del croata Borna Coric, campeón en Cincinnati 2022 cuando era el 152° del mundo.

Gracias a su increíble desempeño, el monegasco ascenderá cerca de 150 posiciones en el ranking, hasta el puesto 58°. En la final podría darse un duelo familiar: enfrentaría a su primo, el francés Arthur Rinderknech, aunque el gran favorito del otro lado del cuadro es el ruso Daniil Medvedev (16°), ex número 1 del mundo.

El mundo del tenis ya habla de Valentin Vacherot, el inesperado protagonista que desafía la lógica y que busca escribir un nuevo capítulo épico en Shanghái.